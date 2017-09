La «ruta ciclista» entre Gandia y Almoines, más impracticable que nunca

No hay manera de que la Administración facilite a los ciudadanos de la Safor que puedan realizar trayectos en bicicleta para desplazarse entre unos municipios y otros. Ni siquiera entre aquellos que están a muy poca distancia y que justamente por ese motivo son los más susceptibles de que los ciudadanos opten por dejar el coche y pedalear.

Es el caso del trazado que comunica Gandia y Almoines, separadas por apenas tres kilómetros, que discurre a través del Pont de Ferro que cruza el río Serpis y que sigue por el camino que antes fue la vía del tren para desembocar en el polígono de Almoines.

No son pocos los que lamentan que, desde hace años, nadie se haya preocupado se aplicar una capa de tierra compactada, o de asfalto u hormigón, para no tener que sortear los muchos baches que, cuando llueve, se convierten en piscinas que hacen casi imposible la circulación, no solo con el vehículo de dos ruedas, sino ni siquiera a pie. Tampoco nadie ha retirado la vegetación que, en algunos tramos, impide pasar a no ser que se vayan retirando las cañas y las ramas.

Pero es que esta semana los trabajos realizados en un huerto han acabado de poner la puntilla. El camino, en las inmediaciones de la línea que separa los términos municipales de Gandia y de Almoines, ha quedado tan destrozado por el paso de maquinaria pesada que circular en bicicleta ya supone un auténtico riesgo para los usuarios. Y a poco que caigan cuatro gotas, será imposible.

Testigos presenciales señalaron ayer a este periódico que ni siquiera se podía ir a pie, y pidieron a los dos ayuntamientos implicados que, de una vez por todas, se pongan de acuerdo y adecuen este vial para que cumpla con su objetivo.

En teoría, la antigua plataforma del tren Gandia-Alcoi debería estar convertida ya en una vía ciclista y verde, pero a pesar de las promesas sigue como se aprecia en la imagen.

Quienes quieran ir de Almoines a Gandia casi se tienen que jugar su integridad, dado que la carretera que las une carece de arcén en un peligroso tramo flanqueado por una acequia.