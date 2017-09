Gandia cumple con Cs y repone las banderas

el gobierno locaL de Gandia ha respondido casi de inmediato a la petición del concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, y ha empezado a reponer las banderas oficiales situadas en distintos espacios públicos de la ciudad que estaban deterioradas debido al paso del tiempo. «Algunas están hechas cisco», llegó a decir Palmer en un comunicado de prensa. Esta reacción ha motivado, a su vez, la crítica del Partido Popular, que hace más de seis meses hizo la misma petición, sin que entonces fuera escuchado. El concejal popular Vicent Gregori se felicitó ayer en su cuenta de facebook de que se haya repuesto la bandera de España que ondea en la plaza del mismo nombre, pero añadía: «La pena es que no la han puesto porque lo lleven solicitando los vecinos desde hace más de un año, sino porque quien manda en el ayuntamiento, el señor Ciro Palmer, hace dos días que lo solicitó y, claro, no hay que enfadar a la mano que te ha colocado en el Gobierno» Gregori, en tono irónico, añade que la bandera de España repuesta es «made in China».