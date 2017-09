Castell de Bairén, 1893 y 1934 Crónicas de las visitas que hace más de un siglo se hacían a la fortaleza

«En el atardecer plácido del día de Todos los Santos de 1893 un grupo de muchachos íbamos por la carretera de Valencia hacia el monte de San Juan. Habíamos oído relatar sobre lo que fue la suntuosa residencia del jefe de esta huerta durante la dominación árabe y la curiosidad hacia allí nos empujaba. Ascendimos serpenteando el sendero, no sin sufrir las molestias de punzantes aliagas, y llegados al lugar ante las ruinas de la fortaleza morisca, confesamos que jamás sentimos emoción más intensa. Por arriba de espeso y alto matorral de crecidos arbustos y plantas silvestres y bravías, asomaban los altos del castillo y abajo los descarnados muros y bóvedas semiderruidas, empatinados por seculares chorreaduras de las aguas pluviales. Aquél en otros tiempos fastuosos alcázar era pasto del parasitismo vegetal y guarida de búhos, sabandijas y reptiles. Los murciélagos, enseñoreados del sitio, revoloteaban a sus anchas dándole un viso de tetricidad. De pronto, y como correspondiendo de un unánime sentir, nos agachamos todos para coger piedras y en un momento llevamos al desconcierto a aquella maraña a cantazo limpio. Una legión de salamandras, (sarvachos) apareció al instante huyendo en todas las direcciones haciéndonos correr también a nosotros. Han transcurrido 37 años. Hace poco quise repetir la visita imaginando que todo estaría igual más, !oh decepción!, allí no hay marañas ni amenazantes muros, ni avechuchos, ni reptiles, lagartos ni alimañas. Allí todavía se conservan una torre y unos muros y el terreno está cuidadosamente cultivado de algarrobos. Si aún existiera el Castillo de Bayrén tal como lo encontré hace 37 años seguramente sería un interesante atractivo para el turismo». Así narraba en Rafael Arias su visita al castillo de Bairén en una crónica publicada en «Revista de Gandia» el 18 de septiembre de 1930 y que corresponde a la imagen de la izquierda. Tal vez la visión con que contemplaron Joaquín Bolta y Juan Climent el 8 de enero de 1934 (imagen de la derecha) fuera la misma que encontró Arias, tal como narra en su crónica.