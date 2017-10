La UD Portuarios Disarp saborea el triunfo en el derbi y la UE Gandia no encuentra lógica a su mala racha

Finalmente la balanza se decantó a favor de la UD Portuarios Disarp en el derbi liguero ante la UE Gandia que se disputó el pasado sábado en el estadio Fort Llopis. El conjunto grauero se llevaba el partido en el tiempo de prolongación ante el estupor de los gandienses, que observaban cómo por cuarta vez en la presente temporada se les escapaba el partido en el tiempo añadido.

Tras finalizar el encuentro, los técnicos del derbi, Salva Moratal y Esteban Cana, concedían sus valoraciones a Levante-EMV de como habían vivido el derbi y manifestar claramente como la alegría iba por barrios.

Moratal indicaba que «nosotros teníamos que demostrar mucho porque veníamos de encajar muchos goles y nuestro principal objetivo hoy era intentar mantener la portería a cero ante un rival tan fuerte como la UE Gandia, mantenerlo lejos de nuestra portería, lejos de nuestra área y tener un marcaje fuerte para luego en alguna de nuestras contras llevar el partido a nuestro terreno. Lo hemos conseguido y hemos podido vivir de nuevo la esencia de los derbis».

Durante esta semana, añadía Moratal, «hemos mimado al equipo para que solo se preocupara de jugar. En los derbis se disfruta y cuando lo ganas aún más».

El final ha sido muy dulce, concluía el técnico local, «porque ya dábamos el punto por bueno. Su entrenador ha sabido manejar el partido en los cambios, nos ha puesto artillería en los últimos 15 minutos, han tenido oportunidades de matarnos pero hemos esperado nuestra oportunidad con Cardona que ha definido a la perfección».

El técnico de la UE Gandia, Esteban Cana, comentaba que «mala suerte puedes tener un día pero no en cuatro partidos. El equipo no puede hacer en dos minutos lo que no ha hecho durante todo el partido y dejar posiciones sin cubrir. No podemos dejar escapar puntos de la misma forma. He visto un partido muy feo, en el que solo hemos tenido una ocasión en todo un partido. Ellos también y la han materializado. El fútbol es así».