La asignación de sueldos a la oposición abre una crisis en el Gobierno de Oliva

El Gobierno local de Oliva se ha roto tras dos años y medio de gestión y a 18 meses de las próximas elecciones. El equipo formado por los concejales de Compromís, Projecte Ciutadans, Gent d'Oliva y EU-Acord Ciutadà se tambalea ante las profundas diferencias escenificadas en el pleno celebrado el jueves de la semana pasada, cuando se aprobó asignar una retribución económica a dos concejales de la oposición, uno del PP y otro del PSPV-PSOE. Se trata de dos dedicaciones parciales de 16.741 euros brutos al año.

El acuerdo se adoptó con el voto en contra de Compromís y Projecte Ciutadans, los dos grupos más importantes del Gobierno, pero salió adelante gracias al apoyo que el concejal Pepe Salazar, de Gent d'Oliva, prestó a la propuesta que habían presentado populares y socialistas. EU optó por la abstención.

Inicialmente no parecía que la cuestión tuviera mayores consecuencias, pero en la misma sesión, visiblemente molesto con lo ocurrido, el portavoz de Projecte Ciutadans, Blai Peiró, ya le anunció al alcalde, David González, de Compromís, que iba a renunciar a una de sus delegaciones, concretamente la de Planeamiento Urbanístico. Esta semana González le contestó que necesitaba esa renuncia por escrito, a lo cual Projecte Ciutadans decidió ir más lejos. Ayer, por escrito, no solo Blai Peiró renunciaba a Planeamiento Urbanístico, sino que su compañera Mireia Morera dejaba la también importante área de Turismo. Y los dos, junto a Yolanda Pastor, comunicaban al alcalde que ya no ostentarían el cargo de tenientes de alcalde.

Técnicamente eso supondría dejar el Gobierno local, pero en la práctica no va a ser así porque los cuatro concejales de Projecte Ciutadans todavía mantienen nueve áreas de gestión, entre ellas las de Educación, que dirige Yolanda Pastor, o la de Deportes, que ostenta el propio Peiró.

Ayer, minutos después de comunicar la decisión, Blai Peiró señalaba a este periódico que no le ha parecido correcta la posición del concejal de Gent d'Oliva porque, según añadió, en el pacto de gobierno que firmaron los cuatro partidos tras las elecciones se acordó que los concejales de la oposición percibirían las dietas por asistencia a órganos, como el pleno, pero no un sueldo. «En la pasada legislatura nosotros ejercimos la oposición sin percibir nómina, y creo que lo hicimos con dignidad», justificó Peiró.

El portavoz de Projecte Ciutadans se resiste a calificar como «crisis» lo sucedido, pero sí reconoce que el apoyo de Gent d'Oliva al PP y el PSPV-PSOE en este punto «no nos ha gustado» y que resulta «peligrosa para el futuro», en referencia a la estabilidad del Gobierno local.

Peiró concluyó que con las renuncias pretenden «facilitar al alcalde» la «reordenación» de las responsabilidades municipales, y pidió que si un concejal del PP y otro del PSPV-PSOE van a cobrar, que al menos asuman algún área de gestión.



Salazar: «Es una pantomima»

Pepe Salazar, por su parte, rechaza las acusaciones de Peiró y dijo que, si bien se habló durante las negociaciones para formar gobierno, en el documento final del pacto no figura que se impida percibir sueldo público a los concejales de la oposición, y añadió que él mismo dijo entonces que cuando las circunstancias económicas municipales lo permitieran, defendería la asignación económica para los dos grupos. «Ahora es el momento de cambiar esa situación, y deben ser el PP y el PSOE quienes decidan cómo usar ese dinero».

Salazar concluyó con un dardo al portavoz de Projecte Ciutadans: «Blai Peiró ya nos tiene acostumbrados a estas pantomimas, pero lo que en realidad quiere es descargarse trabajo sin tener que renunciar el sueldo». Sus palabras, obviamente, son otro ejemplo de las diferencias existentes en el seno del Gobierno local olivense.