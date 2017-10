Simat homenatja en el 9 d'Octubre a la cantautora que integrà els «Setze jutges»

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna ha anunciat que el dilluns que ve, en un acte convocat a les 12 del migdia, reconeixerà la figura de Maria del Carme Girau Alonso durant l'acte institucional per commemorar el 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana.

Segons informa el Govern local, es farà entrega a Girau del premi Jaume II El Just «per ser l'única persona del País Valencià en formar part del llegendari grup dels 'Setze Jutges', a més de ser la primera dona de Simat en cursar estudis universitaris». Els Setze Jutges va ser un grup de cantants i cantautors que, en l'última etapa del franquisme, es van atrevir a usar el català i, quasibé sense pensar-ho, va acabar convertint-se en un moviment per la llibertat i la democràcia.

Víctor Mansanet, alcalde de Simat, ha assenyalat que «Maria del Carme va ser una dona valenta i lluitadora, que arriscà molt per defensar una part important del nostre patrimoni cultural i ho va fer en una època molt difícil».

Girau va nàixer a Simat l'any 1940, va passar tota la seua infantesa al municipi, però ja era una xiqueta amb moltes inquietuds i en ganes de millorar la seua vida professional. Va decidir anar a Barcelona i començar els estudis universitaris de Farmàcia, impulsada, com ha declarat Girau, per la seua mare. D'esta manera es va convertir en la primera dona de Simat que va cursar titulacions superiors.

L'Ajuntament destaca que, a més de «bona estudiant», també era «una bona cantant que a través de les seues cançons lluitava per la seua llengua i contra el franquisme».

L'any 1964 va entrar a formar part dels «Setze Jutges» de la mà de Lluís Serrahima, qui va ser l'impulsor del grup amb el seu article Ens calen cançons d'ara. Girau va entrar com a jutge número 9 i la seua carta de presentació va ser la cançó Bressol.

El grup «Setze Jutges» va ser un moviment que va impulsar el que es coneix com la Nova Cançó. Es tractava de cançons escrites i cantades en català en ple règim franquista, amb l'objectiu de reivindicar i normalitzar l'ús del català i posicionar-se en contra de la dictadura. A més, este moviment va contribuir a la normalització lingüística i cultural de Catalunya.

Entre d'altres, els «Setze Jutges» estava format per Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat o Joan Manuel Bonet. Este moviment artístic es va desfer l'any 1969, amb el tardofranquisme i perquè alguns dels components van continuar les seus carreres professionals en solitari. En estos anys Maria del Carme Girau va continuar amb els seus estudis de Farmàcia. Va viure a Madrid, on va cursar Dret a la Universitat Complutense l'any 1981, i a Vigo. En l'any 2007 el moviment artístic va rebre per part del Parlament de Catalunya la Medalla d'Honor, per la seua lluita per la cultura i llengua catalana.

A més, Girau va treballar juntament amb Joan Fuster, l'assagista suecà, qui corregia algunes lletres de les cançons, i que, com ella mateix ha reconegut, «va propiciar que realitzara un nou disc».

Segons la nota de premsa de l'Ajuntament de Simat, en estos moments convulsos per a Catalunya, Girau també ha volgut donar la seua visió sobre el procés independentista. «Pense que un poble s'ha d'expressar lliurement. El tancament dels dos governs al diàleg ha provocat una fractura que no deuria d'existir. El diàleg és el pont per poder entendre'ns», ha remarcat.