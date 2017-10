El PSPV explica cómo afecta en la Safor la infrafinanciación valenciana

El PSPV-PSOE de la Safor ha trasladado a esta comarca las consecuencias que, en forma de infraestructuras y de servicios básicos, se derivan la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana respecto al resto de territorios de España.

Diana Morant, alcaldesa de Gandia, acompañada del conseller de Hacienda, Vicent Soler, del diputado y alcalde de l'Alqueria, Salvador Femenía, y de otros dirigentes del partido, se reunieron la noche del jueves en la sede de Fomento para extender la reclamación de que la Comunitat Valenciana necesita un modelo de reparto de riqueza más justo en el conjunto del Estado.

Morant, Soler y Femenía indicaron a empresarios y asociaciones de todo tipo que «con una financiación justa, en Gandia se podrían invertir 19,5 millones de euros más cada año», cifra que elevaron a 45,5 millones en el conjunto de la Safor.

«Con esas cantidades se podrían construir de forma inmediata los colegios, institutos y los centros de salud que todavía están pendientes y mejorar las conexiones con las comarcas del interior», indicó la alcaldesa de la ciudad, quien añadió que también ayudaría a «mejorar la conectividad de la comarca de la Safor con las comarcas del interior que componen las conocidas como Comarques Centrals finalizando la autovía CV-60, de Gandia a l'Olleria, pendiente desde hace años».

El conseller Soler, por su parte, advirtió de que «si Rajoy no procede a renovar con urgencia el caduco e injusto modelo de financiación autonómico, el Gobierno de la Generalitat seguirá recibiendo cada año del Estado 1.300 millones de euros menos de los que le corresponden».



Ir más allá de la militancia

El acto en Fomento está incluido en la campaña «Ni més ni menys», con la que el PSPV quiere explicar a todos los ciudadanos valencianos los motivos de la «injusta» financiación autonómica y los perjuicios que, desde hace años, causa.

El conseller Soler incluso criticó que Mariano Rajoy «haya optado por no proceder» a la renovación del sistema de financiación de las comunidades autónomas «a sabiendas de que está perpetuando una situación que es profundamente injusta y que lastra las posibilidades de desarrollo y de generación de riqueza de la Comunitat Valenciana», elevando a 1.300 millones de euros el montante global que la autonomía no recibe, «un dinero que nos corresponde, que es nuestro y que Mariano Rajoy y su Gobierno no tienen derecho a quitarnos».

Según concluyen los socialistas, «en la campaña 'Ni més ni menys' queremos ir más allá de la militancia, reuniendo a asociaciones y colectivos de la sociedad civil para explicar hasta qué punto la infrafinanciación y la infrainversión del Gobierno de España lastran nuestras posibilidades de desarrollo económico».