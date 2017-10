"Cantar en valencià era revolucionari"

j. c.

Girau a sa casa amb la medalla del Parlament de Catalunya. j. c.

Homenatge. Cantaven en valencià a finals dels anys seixanta rebel·lant-se contra el règim franquista sense ser massa conscients que estaven fent història i obrint el camí a altres grups i gèneres musicals que han vingut després. Per contribuir a la Nova Cançó, Maria del Carme Girau rebrà demà el Premi Jaume II el Just atorgat per l'Ajuntament de Simat de la Valldigna en un acte institucional convocat amb motiu del 9 d'Octubre.

Si hui hi ha una escena de música popular en valencià i es pot escoltar amb tota naturalitat, és gràcies a la recuperació de les llibertats democràtiques i a cantautors pioners que obriren el camí com ara Maria del Carme Girau i Alonso (76 anys), l'única component valenciana dels «Setze Jutges», el grup de cantants que feren servir el català en l'última etapa del franquisme, amb l'objectiu de normalitzar l'ús de la llengua i reivindicar cançons modernes.

La mítica agrupació estava formada, entre d'altres, per Lluís Llach, Joan Manuel Serrat o Maria del Mar Bonet i el seu germà Joan Manuel, membres que feren després carrera en solitari.

Girau, nascuda a Simat de la Valldigna, va estar en eixe grup fundacional de cantants, on va ser la novena «jutge». La seua participació fou efímera, de 1964 fins a 1967, però va contribuir com la resta de companys a la consolidació de la Nova Cançó.

Per este fet la simatera rebrà demà a migdia el Premi Jaume II el Just atorgat per l'ajuntament amb motiu del 9 d'Octubre. La corporació també destaca, d'altra banda, que Girau va ser la primera dona del poble a cursar estudis universitaris: en concret Magisteri, Farmàcia en la Universitat de Barcelona i Dret en la Complutense de Madrid.

«Els Setze Jutges» es va dissoldre l'any 1969, poc després que se n'anara Girau. La cantautora, ja jubilada, atén a Levante-EMV a sa casa, on recorda anècdotes de la seua etapa al grup català.

Una vinculació que comença a finals de l'any 1963, quan ella estudiava Farmàcia a Barcelona i va assistir a un concert a la facultat. «En acabar ells animaven el públic a cantar i fer una prova de veu, advertint, això sí, que havien de suportar les culpes que vindrien. Jo des de jove cantava, així és que vaig concertar una cita a casa de Remei Margarit i Lluís Serrahima (dos dels impulsors del conjunt) que eren matrimoni», explica.

Girau els va cantar Allá en el rancho grande, el primer que se'l va vindre al cap, «però de seguida em digueren que les coses no anaven per eixe camí ja que, com va escriure Serrahima en un article, ens calien cançons d'ara, composicions pròpies en valencià».

Girau no s'intimidà i agafà llapissera i paper. I una vegada elaborats alguns temes fou acceptada com a «jutge» número 9. Va debutar en un recital a la biblioteca de Rubí el 19 de gener de 1964. Eixe mateix any ja tenia el seu primer EP, editat per Edigsa, amb cançons com Bon amic, Ben sols, Si fa sol, El camí (inspirada en la carretera cap a Barx) o Plou, Plou.

L'any següent s'edità un altre disc on va destacar el senzill L'arbre sec, i el tercer i últim àlbum arribà en 1966 amb un recull de cançons tradicionals valencianes i del cançoner català, cosa que li va meréixer l'elogi de Joan Fuster.

Precissament l'escriptor de Sueca li ajudava amb la llengua. «Sí, sí, em corregia les lletres de les cançons, perquè jo no escrivia valencià massa bé, i ell me les tornava per correu postal». Joan Fuster també li va ajudar a triar cançons populars valencianes.



Cançoner valencià

Vistes amb la perspectiva del temps Girau confessa que eren cançons «innocents i potser ingènues», allunyades de la protesta política o ideològica, però apunta que allò realment revolucionari en aquella època era «el fet de cantar-les en valencià». Algunes d'elles es poden escoltar hui dia a la xarxa, en Youtube i en Spotify.

D'altra banda, en cada recital ella va fer valdre la seua condició de valenciana: «Ells volien tindre cantants de tot el domini lingüístic, de fet, em demanaven que no amagara el meu accent valencià, de la mateixa manera que Maria del Mar Bonet cantava en mallorquí». Tenia una veu dolça i fresca.

En eixa època va coincidir amb artistes hui consagrats. «Serrat és una bellíssima persona, abans i ara. Una vegada vaig mediar perquè donara una xarrada a Lleida per a sensibilitzar sobre el càncer, i va accedir molt amablement», recorda. També va coincidir amb Raimon en molts recitals on els «Setze Jutges» actuaven prèviament de «teloners». Amb la formació Girau va recórrer tota Catalunya. Les actuacions eren en cap de setmana, sobretot dissabte i diumenge, cosa que li permetia compaginar-ho amb els estudis. «Quan n'érem nou ens dividíem de tres en tres, així podíem anar a tres llocs diferents al mateix dia».

Els inicis no foren fàcils, no sols per la censura. «En uns pobles ens donaven les gràcies i en uns altres un berenar, fins que arribà un moment en què tot es va organitzar i millor i ens pagaven».

Son pare, però, a qui amagava esta faceta artística, no s'ho va prendre massa bé quan ho va descobrir. «¿Saps com es va enterar? Vaig eixir en una foto a l' ABC en una actuació al Palau de la Música Catalana de Barcelona i uns amics de Madrid li van avisar». A partir d'eixe moment li va dir que no li costejaria més ni la matrícula de Farmàcia ni l'estada a Barcelona, però Girau ho va traure endavant amb els diners dels recitals.

L'any 1967 es va casar, s'establí a Vigo i es va deslligar del moviment. «La meua vocació primera sempre ha sigut ser mare», reconeix. Tornà a reunir-se amb els seus companys l'any 1986, amb motiu dels 25 anys de la Cançó.

L'any 1998 va vore publicada la seua obra a Actual Records, la productora de Paco Muñoz, amb un cedé titulat Les cançons dels 3 EP's, que també patrocinaren els ajuntaments de la Valldigna, amb motiu dels 700 anys de la fundació del monestir de Santa Maria.

El 13 d'abril de 2007, com la resta dels «jutges», Maria del Carme Girau va rebre la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. Dos ja havien mort, Miquel Porter i Delfí Abella, i en els darrers anys també han faltat Xavier Elies i Enric Barbat.