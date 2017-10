un domingo después

empecemos por el principio: no es verdad que el referéndum catalán fuese la única salida a las legítimas aspiraciones identitarias (o democráticas) de quienes fueron convocados para participar en él, y es aún más incierto que transgredir las leyes sea una especie de fatalidad en la que puedan caer deliberadamente los gobiernos atendiendo a una presunta y aplastante voluntad popular nada evidente, o de un derecho suprademocrático propio de países colonizados.

Pero tampoco ha sido más plausible, debiendo ser responsablemente inclusiva, una aplicación de la ley que prescinde conscientemente del realismo político, más aún cuando se produce en nombre del Estado, en el que recae la administración legal de la fuerza. El uso de la fuerza en nombre de la legalidad, sin más, es una declaración indirecta de incompetencia porque las leyes no se aplican sobre el vacío sino sobre situaciones concretas que, como decía Berlin de la inteligencia política, deben reclamar «la capacidad de integrar o sintetizar los vestigios y fragmentos efímeros sueltos, infinitamente variados, que integran la vida en cualquier nivel».

En ese sentido la destreza política de Rajoy y de su partido ha sido desde hace años tan estéril como perversa, salvo para quienes crean que los problemas de Estado se resuelven, por gusto o por tradición celtibérica, a garrotazos y con encendidas declaraciones de amor a la patria o a las leyes y a la Constitución menos reformada de Europa. Esa rancia inclinación hacia el inmovilismo no solo no ha resuelto el problema catalán ni se ha ocupado de fusionarlo en una idea integradora de España propia del siglo XXI, sino que lo ha trasladado al resto del territorio español como un elemento a combatir desde una mentalidad no muy distinta de la que muestran los detractores de Piqué, quienes parecen suministrar toda la artillería intelectual que produce el Gobierno al abordar el conflicto territorial más grave de nuestra historia reciente.

Un problema que no es nuevo, y que ya señaló Vázquez Montalbán hace la friolera de 17 años en un artículo hoy de lectura obligada, «Hacia el posnacionalismo», que comenzaba así: «Si el franquismo pudo reprimir y ocultar las reivindicaciones nacionalistas y proponer un único nacionalismo español como unidad de destino en lo universal, la democracia española del futuro tendrá su salud y naturaleza pendientes de cómo resuelve los pleitos de los nacionalismos interiores y las dos opciones de fondo con todas sus variantes: separatismo o confederación».

Con la desidia habitual, la política española ha llegado tarde a esos viejos pleitos aplazados durante años creyendo que se resolverían solos o que, como ciertas dolencias sin importancia aparente, se esfumarían con el tiempo.

Pero lo que ha provocado la falta de una puesta al día territorial ha sido una asombrosa hipertrofia del «problema», que condicionará en el futuro las relaciones de Catalunya y el Estado español, ya bajo el foco de su internacionalización mediática. El consorcio secesionista no ha conseguido sus objetivos proclamados, en los que es dudoso que creyera, aunque sí los ocultos, y al españolismo tentetieso de Rajoy le cabe la gloria incomparable de haber santificado el independentismo catalán para los restos a cambio de jugosas expectativas electorales. Todo es increíble pero cierto.