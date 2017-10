Mucho más que una nueva zona urbana en la playa

? La Zona de Equipamientos Privados de la playa de Gandia es más que una urbanización porque la ciudad considera vital desarrollarla para propiciar el traslado de locales de ocio, especialmente pubs y discotecas, donde no cause molestias a los vecinos. En el nuevo sector no se pueden construir viviendas y se considera un lugar apropiado para ese tipo de locales. Además, en la franja pegada al marjal se ha contemplado un paseo y zona de esparcimiento que discurrirá en paralelo a la acequia de l'Auir.