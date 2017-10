Escriure, viure

Seria injust ara, i ella no ens ho hauria perdonat mai, referir-se a Elvira Ferrer Ferrer amb paraules grandiloqüents. Però més injust encara deixar de transmetre, en el moment del seu traspàs, quan tenia 75 anys, el valor de la iniciativa, l´atreviment, el coratge, el rigor i el bon treball que durant molts anys la va portar a ser, «la periodista de Gandia».

Redactora i col·laboradora de revistes i publicacions diverses, va ser corresponsal del Diario de Valencia i de Noticias al Dia, però no hi ha dubte de que Levante-EMV fou el projecte «redactor» de la seua vida professional. Entre finals de 1986 i les primeries del 1987 ella, amb Francesc Piera, gestionaria la posada en marxa de la primera edició comarcal del diari. I en això Elvira i Paco van posar tanta il·lusió com Josep Torrent, una figura cabdal del periodisme valencià que, des de la subdirecció de Levante-EMV, es va fer càrrec d´impulsar una iniciativa immediatament rebuda amb satisfacció i entusiasme pels lectors «del país de la Safor», expressió que Torrent usava per referir-se a esta comarca.

Les quatre pàgines del diari que des d´aquell moment es dedicaven a informació comarcal representen el naixement de la crònica de la Safor, fer que tot el que tenia rellevància als seus pobles fóra conegut, analitzat i debatut pels ciutadans.

Durant els cinc anys en què va dirigir el diari en la Safor, abans de retirar-se, no tot van ser flors i violes. Amb la condició de periodista anava, també, la de dona, mare de família i un sentiment profundament valencianista, condicions que li van portar no poques preocupacions i crítiques. Quan l´atac era desmesurat per algunes de les informacions que molestaven, a ella li agradava posicionar-se. «L´Elvira Ferrer que escriu és la mateixa Elvira Ferrer que viu», un argument per defensar que la pràctica del periodisme no pot oblidar mai les aspiracions de la societat a la que es dirigix.

Precisament eixa posició valenta i pionera d´una dona en una societat que encara era marcadament masclista és la que va portar l´Ajuntament de Gandia a retre-li homenatge, el passat mes de març, amb motiu del Dia de la Dona. En l´acte públic que es va fer aleshores, quan la malaltia que patia ja la marcava físicament, es va tornar a reividicar, plenament, com a dona, com a mare i àvia, com a periodista i com a valencianista.

A Levante-EMV, que no va deixar de ser mai el «seu» diari, va publicar els últims treballs. Reportatges i relats històrics sobre Gandia i la Safor escrits amb passió que també van contribuir a que es mantinguera il·lusionada i sempre orgullosa per tot allò que havia fet durant tants anys. Perquè, efectivament, les seues passions van ser tan mundanes, tan humanes i tan elogiables com les d´escriure i viure.