Preparadas para su año más especial

Van a ser confidentes, amigas, escuderas y las mejores acompañantes que tendrán las falleras mayores de Gandia de 2018. Esta es la semana de Sara Sanvíctor Beneyto y Nuria Llopis Carrasco, que serán presentadas el viernes y sábado próximo, pero también la suya, ya que los actos que se celebran en el Museu Faller guardan una parte de protagonismo para las cortes de honor. De este selecto grupo forman parte, de nuevo y desde hace tres años, los acompañantes masculinos.

Stel·la Pellicer Cloquell tiene 33 años, pertenece a la Falla Beniopa y es dependienta de una tienda de puericultura en Gandia. Su acompañante este año es su hermano, Joan Pellicer Cloquell. Como muchas de las integrantes de la corte, fue Reina de la Falla en 2017. El suyo, por cierto, es un caso extraño, ya que la vena fallera no le viene de sangre. «En mi familia no hay ningún fallero, yo soy la primera», dice.

De la Plaça del Mercat es Judit Pardo Wauter, de 19 años. Es fallera desde 2001 y ha sido delegada de cabalgata, de festival y Reina de la Falla (2017). Proviene de una familia muy fallera. «Unos fueron de la El·lípitica, otros del Mosquit. Mis abuelos, tíos, padres y mi hermana. Mis primos y yo cogimos el testigo para continuar con la tradición», explica. Estudia Marketing y actividades comerciales y es una apasionada de las fallas. «Me dan alegría y me apasiona la indumentaria y la tradición». Su novio, Borja Payá Moncho es su acompañante.

Blanca Valor García tiene 22 años y forma parte de la falla Grau. Aunque no ha tenido nunca cargos en la comisión asegura que «voy a todo». Sí que ha ocupado, en cambio, cargos de representación. Ha sido 'filloleta' (1996), Reina del Foc (2003), Reina de la Falla infantil (2005), Cort d'Honor infantil (2006), Reina de l'Art (2014) y Reina de la Falla (2016). Su madre fue la primera mujer que formó parte de la Junta Local y su tía fue la primera presidenta del Grau. Actualmente estudia Acuicultura en Tarragona. «Mi pasión es el mundo marino y hago todo lo posible por dedicarme a ello», asegura. Además, es aficionada a montar a caballo. Su acompañante será Damià Castaño del Olmo.

Este año también ha sido afortunada Laura Araújo Gregori, de 22 años (Màrtirs). Ha sido Reina de la Falla en 2017 además de delegada de festival y cabalgata. Siente la fiesta desde los tres años gracias a su «iaio», Andrés, que inculcó su pasión por la fiesta a sus tías y su madre. Es graduada en Educación Infantil y actualmente estudia tercero de Educación Primaria. Además, trabaja por las tardes impartiendo clases particulares. Pese a ello, asegura que «el año pasado, cuando fui Reina de la Falla, no tuve problema por compaginar el cargo con los actos, así que no creo que este ejercicio lo tenga». Es aficionada al flamenco y la fotografía «y me gusta relajarme haciendo pilates», indica. A los actos irá del brazo de su pareja, Sergio Ripoll Espejo, (Màrtirs).

Entre la Corte de Honor de este año hay varios cargos públicos, concretamente concejales. Una de ellas es Silvia Climent Mascarell. Tiene 32 años y pertenece a la falla Benirredrà. Precisamente en ese municipio es concejala de Cultura. «Me encanta trabajar por mi pueblo y participar en cada acto que organizamos», asegura.

Es licenciada en Ciencias de la actividad física y el Deporte e imparte clase en el IES Gregori Maians de Oliva. En el plano fallero, participa de la fiesta «desde que nací». Fue mascota de la falla Benipeixcar el año 1986. «A los pocos años nos trasladamos a vivir a Benirredrà y empecé a ser fallera allí». Ha sido Reina de la Falla Infantil en 1998 y 1999, Reina de la Poesia (2002), Reina del Foc (2016) y Reina de la Falla en 2017, como gran parte de sus compañeras de la corte. «La tradición fallera me viene, sobre todo, de mi hermana, que es una gran 'cantaora' de 'albaes' y fue reina de Benipeixcar cuando yo nací».

Su acompañante será José Luis Garcia Escrivà, del Mercat y amigo. «Tenia claro que era la persona ideal para compartir este año».

Sarai Villar Nieto tiene 21 años y es de la falla Carrer Major i Passeig. Ha sido Reina del Foc (2012) y de la Falla (2017) y forma parte de una familia de tradición fallera. «Gracias a mi madre entré en este mundo tan maravilloso», asegura. «Ahora disfruto de cada acto con mi hermano pequeño, que es fallero desde nacimiento». Es aficionada al baile, a viajar, al buceo y «a ver toda València en llamas la noche de Sant Josep». La acompañará su amigo, Joan Barber.

A la falla Lluís Belda pertenece Aida Lloret Navarro, de 26 años. Con una familia así, su destino era ser fallera. Su abuelo fue fundador de la comisión Lluís Belda y «pertenezco a una familia que generación tras generación ha estado ligada al mundo de las fallas».

Ha sido 'Filloleta' (1992), Reina de la Festa Infantil (1999), Reina de la Falla Infantil (2002), Reina del Foc (2016) y Reina de la Falla este 2017. Es aficionada a la moda y las fallas y ha estudiado un grado superior de Educación Infantil y Animación Sociocultural. Compartirá este viaje con su pareja, Borja Gironès Pérez, de la falla Passeig Lluís Belda.

Marta Díez (Sant Josep-Raval) tiene 29 años y trabaja en el mundo de la peluquería y estética. «Eso hace que siempre esté formándome para mejorar», explica. Su trayectoria fallera empieza «desde que nací» porque «mi madre forma parte de la comisión desde hace más de 40 años». Ha sido Reina de l'Art (1998), de la Falla Infantil (1999) y miembro de la corte infantil en el 2000. Reina de la Festa (2008), Reina del Foc (2010) Padrina (2015) y Reina de la Falla en 2017. Su acompañante es Ximo Morant Peiró.

Corte infantil

En la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil se encuentra Alba Ramón Borja. Tiene 9 años y es miembro de la falla Parc Alqueria Nova. Pese a su corta edad acumula un montón de cargos entre 2009 y 2017, llegando a ser Reina de la Falla Infantil este mismo año. Sus padres son falleros de siempre, de ahí su amor por la fiesta. Su acompañante es David Sanfélix Romero. Le gusta tocar el piano, el baile lírico y el funky.

Ainhoa Álvarez Robert tiene 12 años y es de Crist Rei. Ha sido 'filloleta' y Reina del Foc en 2016 y participa de la fiesta desde que nació «siguiendo los pasos de mis padres, tías y padrina» y es amante del baile y el tenis. Su acompañante es Marc Reig Olaso. Laura Lloret Aparisi tiene 11 años (Grau). Estará acompañada por su hermano gemelo, Juan Lloret Aparisi. Ha sido madrina y Reina de la Falla Infantil. Andrea Canet Gálvez tiene 10 años y forma parte de la comisión del Jardinet. Su acompañante es Alejandro Domingo. Fue 'mascoteta' (2008) y Reina de la Falla Infantil (2017). Le gusta el patinaje artístico y juega a hockey.

Carla Carretero Garcia (12 años), de Corea, ha sido Reina de la Poesia (2012), madrina (2015) y Reina de la Falla infantil (2017). Su abuelo, Camilo, es fundador de la comisión y su acompañante es Alejandro Ribes Sanfélix. Natalia Escrivá Orengo tiene 10 años y pertenece a Benipeixcar, donde ha sido mascota (2008), Reina del Foc (2016) y Reina de la Falla Infantil (2017). Es fallera desde que nació, ya que sus padres y hermana lo eran. Su acompañante es Ausiàs Pallás Catalá. Blanca Olaso Piris, de 11 años (Vila Nova) ha sido mascota, Reina del Foc (2014) y Reina de la Falla Infantil (2017). Irá del brazo de J. Antonio Valcárcel.

Carla Llopis Mengual, de 13 años (Alquerieta i Museu Faller). Forma parte de su comisión desde se fundó y ha sido Reina del Foc (2013) y de la Falla este año. Le gusta el 'funky' y la gimnasia rítmica. La acompaña Amadeo Faus Poquet.