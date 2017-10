Tavernes privatizará la gestión de la radio municipal que abrió en mayo

Solo seis meses después de que entrara en funcionamiento, el Gobierno local de Tavernes de la Valldigna, de Compromís, ha decidido cambiar el modelo de gestión de la emisora de radio municipal. Hasta ahora, era el ayuntamiento el que dirigía de forma directa el medio. A través de un Consell d'Emissions, formado por representantes de todos los partidos, tomaba todas las decisiones respecto a su actividad. A su vez, el consistorio había contratado a una empresa para la elaboración de contenido durante algunas horas del día, por la mañana.

El Ejecutivo local ha decidido ahora dar una vuelta a esa fórmula y, en unos meses, va a pasar a privatizar la totalidad de la gestión. Eso significa que una empresa se hará cargo de dirigir los designios de Valldigna Ràdio y de crear la totalidad de su programación. Aún se desconoce la fórmula exacta de adjudicación, pero lo lógico es que la mercantil que resulte ganadora del concurso pague un canon anual al consistorio para hacerse cargo, por su cuenta y riesgo, del funcionamiento de la emisora.

Así, según ha confirmado a este periódico el concejal de Comunicación, Quique Chofre, el Gobierno local ya ha iniciado el expediente de rescisión del contrato con la empresa que actualmente elabora la programación matutina, pese a que solo lleva seis meses al frente de la misma. Esta, sin embargo, está obligada a seguir prestando el servicio hasta que la nueva adjudicataria tome posesión para no dejar a la radio sin contenido.

Esta opción de cambio, según ha podido comprobar este periódico, estaba contemplada en el pliego de condiciones al que se acogió la sociedad Comarcal Valldigna Ràdio SL cuando presentó su oferta para elaborar el contenido de la emisora municipal de Tavernes de la Valldigna. «Cuando elaboramos el documento ya lo hicimos de forma que tuviéramos la oportunidad de poder liquidar el contrato dentro del primer año para pasar a gestión directa», explicaba el edil Chofre.

Pero, ¿a qué se debe este cambio de criterio por parte del consistorio? El motivo es que cuando se elaboraron los pliegos, la normativa autonómica no permitía la gestión indirecta. Sin embargo, desde el gobierno de Tavernes eran conocedores de que la Generalitat tenía previsto aprobar un decreto que admitía el uso del modelo de privatización. «Nuestra opción siempre había sido la esa, porque no tenemos capacidad para gestionar una programación ni contratar personal; Por eso incluimos esa cláusula, para no pillarnos los dedos». Así, prosiguió el concejal, «en el momento en que hemos podido, hemos iniciado el proceso para hacer efectivo el cambio». La rescisión del contrato con la actual empresa se produce, además, de mutuo acuerdo y sin indemnización.



Para PP y PSPV no está justificado

Los grupos de la oposición, PSPV, PP y EUPV fueron informados de esta decisión en septiembre, durante una reunión del Consell d'Emissions. Para el portavoz socialista, Víctor Borràs, que fue quien destapó la decisión del Ejecutivo de Compromís, reconocía ayer que existe la posibilidad de poder cambiar el modelo pero que «no es obligación, es algo voluntario». El edil asegura no entender el cambio solo medio año después «si el actual sistema estaba funcionando bien, como ellos mismos decían», indicaba en declaraciones a Levante-EMV.

El concejal lamenta que «no se nos haya dado ninguna justificación ni económica ni técnica para un cambio que, según el gobierno, tampoco ha pedido la empresa que gestionaba actualmente la programación», dijo Borràs.

El socialista cree que si la intención era privatizar la radio, «podrían haber esperado a que venciera el año de contrato que tenía la actual empresa, que habría sido más sencillo, y no hacer dos expedientes, uno de liquidación y el otro para la nueva adjudicación».

Por su parte, la portavoz del PP vallero, Eva Palomares, se pronunciaba en la misma línea. «Nos informaron en la reunión de que iba a producirse el cambio pero no presentaron ninguna justificación. No sabemos en base a qué criterios se ha tomado esa decisión, ni si existe un estudio que demuestre que el futuro modelo es mejor que el actual». La edil aún lo entiende menos cuando «decían que económicamente estaba funcionando muy bien para el ayuntamiento y creo que el gobierno debe velar por los intereses del consistorio».

Tavernes puso en marcha Valldigna Ràdio este mismo año, con una inversión de 60.000 euros procedentes de la Diputación de València. La empresa que resulte adjudicataria (el concejal no ha querido marcar plazos) deberá acogerse, eso sí, al reglamento por el que se rige la emisora y que incluye, entre otras, la promoción del valenciano, las fiestas y cultura locales, la educación, la transparencia y la información.