v a espavileu, que us pilla l'extrema dreta. Va que us quedeu enrere, heu de treballar més i millor. No podeu justificar la violència, mai hauríeu de fer-ho, això vos deixa enrere. Va regidors i regidores del PP, mogueu peça que esteu fallant als vostres i a tots. No caigueu a la trampa de Mariano i deixeu de justificar la censura davant del diàleg. Podeu ser autocrítics i crèixer, perquè com aneu, us quedareu sols? Va, va, que us pillen els de l'àguila i no tindreu temps i direu, què fem ací? I acabareu justificant-ho altra vegada. Va ràpid, que aneu fluixets. No podeu fer tres al·legacions als pressupostos municipals i quedar-se tan amples, heu d'esforçar-se més, va, va, apreteu?va. Arturo, valent, no pots ser cada dia més franquista, no justifiques els nazis espanyols, no mires a Franco i mira endavant. Per cert, el tren va arribar a Catalunya en 1848, valent? que eres un valent. Va avant, va, que se us cauen els arguments i els vostres propis estatuts, espavileu. Menys banderetes i més idees, no podeu estar eternament preguntant pel vaixell de l'escola taller del Port i pels pedals de Saforbici, que ens vau deixar més de 300 milions de deute! Heu de mostrar que sou alguna cosa, que teniu res a dir? Va que el temps passa i no us moveu, que sou germans dels catalans, que teniu cognoms catalans i avantpassats catalans, que molts fills dels vostres militants estan allí treballant perquè ací no poden fer-ho, que ens vau deixar endeutats. Va, espavileu, que la vostra senyera és tres quartes parts quatribarrada i l'escut que tant defenseu és senceret de quatre franges. Més llegir i més respecte a la vostra història. Va valents, valentes, que ho podeu fer. Vinga que amb la meitat del vostre sou quan ereu govern, nosaltres fem el triple. Va que no val tornar al vaixellet i a que Gandia està bruta, esforceu-se un poquet, penseu en quina Gandia voleu, quin model voleu, no salteu de mata en mata, amb idees de bombers, coliseums romans i «chiringuitos para todos» que pagàveu a dos anys!

Respecteu almenys als referents col·lectius, allà on estudiàreu, defenseu les universitats públiques, les nostres, les que estan entre les millors del món i deixeu-se d'universitats catòliques i privades. Va, que sou representants públics. Que us pillen el pas i després no podreu refer el camí. Treballeu per les coses pròpies i xafeu la terra, i parleu la llengua de la terra, defenseu el valencià usant-lo, no amb eslògans, no només el 9 d'Octubre, «valensianos nos quieren robar la lengua!», no caigueu en eixe error. Deixeu, companys i companyes, les vostres motxilles pesades de paraules no viscudes i solament escoltades dels pares?

Va, espavileu, que està la dreta franquista marcant-vos el pas? no us deixeu vèncer, lluiteu i eixiu de la foscor, compartiu la democràcia, condemneu la dictadura d'una vegada, aquella que prohibia divorciar-se o ser gay, això que també feu vosaltres com a col·lectiu i que també era il·legal fa tres dies. Ara teniu l'oportunitat, avui els feixistes estan pegant a la gent en València, envalentonats pels vostres mitjans, per les vostres declaracions i per les vostres limitacions. Però podeu canviar, ho he vist en altres. Va, que sí que podeu.

Dieu que el referèndum és inconstitucional. Més ho és el rei perquè «tots els espanyols són iguals en drets i en obligacions» i ell no ho és. Si tant us importa la Constitució comenceu per demanar la inconstitucionalitat del rei i deixeu a la gent que opine i parle. Si sou realment demòcrates deixeu que un poble vote. Recordeu que Franco era legal i el vam fer il·legal per la força de la paraula? Recordeu que Juan Carlos va jurar fidelitat a Franco i després va trencar el jurament il·legalment?

Per avançar hi ha que superar els límits marcats pel passat, perquè són passat i no present i ho hem de fer parlant, raonant i acordant. No podeu tapiar-ho tot, us quedareu sols i no podrem ajudar-vos. Espavileu i eixiu del vostre laberint, nosaltres us estenem la mà, agafeu-la i eixiu corrent de la violència, de les porres, de les banderes caduques, del feixisme i de la imposició de les coses sense raonament, no sou xiquets ja, sou grans.

Va avant, va. Que és 9 d'Octubre i sou valencians, però ens heu deixat arruïnats, sense caixes, sense bancs, sense club de futbol propi, més pelats que pelats. Rita, Camps, Zaplana i Rus us han deixat ben tirats. Però podeu recrèixer, renàixer i mirar els qui ja han eixit del vostre túnel boig. Així almenys serà més fàcil enraonar i parlar i avançar, però així com ho esteu fent, així no, companys, així no. Espavileu va, espavileu ja.