«Estoy tan nerviosa que no soy capaz de visualizar el momento, no puedo ni dormir»

Ha llegado el momento. Primero fue la elección, el anuncio público. Después vino la «demanà», a la que han seguido algunos actos sociales y festivos, entre ellos la visita a juntas locales amigas. Mientras, la elección del color y tipo de tela para los vestidos que estrenarán, las fotos oficiales y la organización de otros detalles, hasta llegar a este fin de semana. Sara Sanvíctor y Nuria Llopis están ante su cita más importante. Las falleras mayores de Gandia recibirán, hoy y mañana, la banda que las acredita como las reinas de la fiesta fallera en la ciudad. Las presentaciones serán en el Museu Faller, a partir de las 22 horas.

Afrontan los actos con una actitud muy diferente. Sara se confiesa «cada vez más nerviosa, atacada», mientras que Nuria asegura estar de lo más tranquila, eso sí, cree que «tal como se va acercando la presentación iré estando un poco más». Aclara, acto seguido, que, de todos modos «lo de los nervios no es lo mío». De hecho, no va a cambiar ni un ápice su rutina durante el día de hoy, pese a la importante cita de esta noche. Se levantará, se arreglará, desayunará y se marchará al colegio. Allí pasará la mañana rodeada de sus compañeros de clase. Por cierto, asegura que muchas de las niñas son reinas de sus respectivas fallas, por lo que la acompañan en ese sentimiento de pasión por la fiesta. «Están súper contentas porque irán a mi presentación», asegura.

Quien sí que parece más nerviosa, revela la niña, es Pilar, su madre. No así Raúl, su padre, quien «ya tiene más experiencia preparando actos porque ha sido vicepresidente de la falla», dice.

Está segura de que la Federació de Falles ha preparado un acto para ella que será emocionante pero tiene claro que «no voy a llorar» porque «no lo hago nunca». Uno de los momentos más especiales, sin duda, será cuando Raquel Alario, Fallera Mayor de València 2017, suba al escenario para actuar como mentenedora.

Sara Sanvíctor está tan nerviosa que «no soy capaz de visualizar el momento. Pienso en qué pasará, cómo será la pasarela, si lloraré, si no lo haré. No puedo ni dormir», asegura. Aunque se declara como «llorona», dice que podría darse el caso de que «me quede bloqueada y no lo haga».

Ya tiene claro lo que hará mañana, horas antes de la presentación. «Cuando me levante quiero estar en mi casa, relajada, porque si no, no sé si llego a la noche», bromea. Después de comer empieza su gran día. Primero peluquería, maquillaje y a las 20 horas llegará el momento de enfundarse por primera vez el traje que estrenará. A las 22 horas entrará en el Museu Faller. Será en ese momento, cuando baje del coche que la lleva desde su casa hasta la sede cuando se conocerá el que es el secreto mejor guardado, el color y tipo de tela que vestirá Sara. Unos 45 minutos después cruzará la pasarela ya como Fallera Mayor de Gandia.

Cuando esté ante un auditorio en el que todo el mundo fallero de la ciudad esté pendiente de ella «me acordaré de mi familia, los amigos que me acompañan, que vienen muchos a verme. Sé que será todo muy bonito», asegura.

En su caso, el encargado de ser el mantenedor del acto es el alcalde de su pueblo, l'Olleria, Julià Engo, que, además, mantiene una relación de amistad con la familia de Sara desde hace muchos años.

El acto estará presidido por la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, en su calidad de Presidenta de Honor de la Federació de Falles, y Telmo Gadea, máximo dirigente ejecutivo de la misma.

Parte del protagonismo se lo llevarán las integrantes de las dos cortes de honor, la mayor y la infantil. Durante el acto también se entregarán los «gesmils», que corresponden este año.

El acto se cerrará con las visitas institucionales y de las juntas locales de municipios como Tavernes de la Valldigna y Oliva.