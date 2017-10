Arde en Beniopa la segunda vivienda de un clan familiar tras la reyerta mortal de Gandia

Un incendio afectó ayer a una vivienda particular de dos alturas en la barriada de Beniopa, en Gandia, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Las llamas se iniciaron en la planta baja de la casa, situada en el Carrer Nou, y no causaron heridos ya que en el momento del siniestro no había nadie en su interior. Hasta el lugar acudieron efectivos de los parques de Gandia y Oliva, con dos vehículos BUP y otro de altura con brazo articulado, así como varios agentes de la Policía Nacional. El aviso se recibió a las 15 horas y los bomberos lo extinguieron una hora después.

Se investigan las causas, aunque todo apunta a que el incendio fue intencionado y tiene que ver con un acto de venganza entre dos familias por la reyerta que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en una vivienda ocupada de forma ilegal en un bloque de la calle Perú y que se saldó con un muerto, cinco heridos y diez detenidos.

Es el segundo incendio de estas características en Beniopa en los últimos días. El anterior, en la calle Barranc, fue el miércoles, también sin víctimas, con daños en una habitación y en una cocina.