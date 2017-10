«Me atacaron al no aceptar el chantaje de dos concejalas y de la persona que quería enchufarse»

Acaba de quedar liberado de una denuncia de la Fiscalía por prevaricación, pero aún le queda otra, con juicio a la vista, por contratación ilegal. Enric Llorca considera que todo es fruto de la campaña que dos concejalas que se presentaron en su lista han llevado a cabo desde que se negó a un «chanchullo» para colocar a una persona en el ayuntamiento. Tras lograr mayoría absoluta en las elecciones municipales, Llorca perdió la confianza de dos concejalas, a las que llama tránsfugas, y desde entonces ha tenido que jugar con la inestabilidad en el consistorio.

Acaba de quedar liberado de una denuncia de la Fiscalía por prevaricación, pero aún le queda otra, con juicio a la vista, por contratación ilegal. Enric Llorca considera que todo es fruto de la campaña que dos concejalas que se presentaron en su lista han llevado a cabo desde que se negó a un «chanchullo» para colocar a una persona en el ayuntamiento.



Logró usted una de las pocas mayorías absolutas de la Safor en las pasadas elecciones y, a los pocos días, pierde a dos concejalas que le dejan en minoría. Sintéticamente, ¿cuál es su versión de lo ocurrido?

Muy simple. Que estas dos concejalas nos comunican al resto de miembros de la lista del PSPV-PSOE que colocáramos a dedo a una persona en el ayuntamiento. Que simuláramos una oposición y que esa persona nos asesorara. Cuando les dijimos que no respondieron, literalmente: ¿y vais a enviar a la mierda la legislatura? A lo que respondimos que llevábamos cuatro años en minoría y que podíamos seguir así, que no estábamos dispuestos a chanchullos de ese tipo.

Las concejalas argumentaron que el motivo era que usted quería un salario por dedicación exclusiva.

Eso es cierto, pero lo quería porque soy funcionario del Estado y Villalonga es un pueblo muy grande. Simplemente quería cobrar del ayuntamiento porque gestionar el municipio no se puede hacer estando tantas horas en otra dedicación. Y fíjese, el sueldo que me asignaba eran cien euros menos al mes de lo que yo estoy cobrando en el instituto.

¿Qué papel ha jugado el Partido Socialista en todo ese conflicto?

Se ha mantenido un poco al margen...

¿Y no es extraño eso cuando el partido habría podido gobernar tranquilamente durante cuatro años y evitar todas las polémicas?

Es la primera vez que el PSOE lograba mayoría absoluta en Villalonga. El partido me ha apoyado un poco, pero algunos cargos...

Se refiere a que no quisieron desautorizar a las dos concejalas díscolas.

Efectivamente. Y no estoy muy contento con el partido a nivel orgánico. Pero es mi partido y lo acato, porque para eso estoy afiliado.

Acaba de ver archivada una causa judicial por las obras de peatonalización del centro de la localidad, pero tiene otra pendiente por contratación ilegal. Dice usted que eso responde a una campaña contra usted.

Sí. Al no aceptar el chantaje de las dos concejalas y del elemento que quería enchufarse en este ayuntamiento, que es delegado de UGT en otro municipio, empezaron a atacarme para intentar destruirme como alcalde.

Pero algo habrá visto el juez cuando ha seguido la causa por contratación ilegal y está a punto de abrir juicio oral.

Por dos veces la causa se archivó, pero las dos concejalas recurrieron y al final, por lo que me ha dicho el abogado, cuando la Fiscalía y la parte demandante quieren que haya juicio, hay que celebrarlo porque ese es el criterio de la Audiencia Provincial. Pero yo estoy tranquilo. Podremos demostrar que no ha habido delitos.

Una imputación por la que ha sido suspendido de militancia en el PSPV-PSOE.

A mí eso nadie me lo ha notificado. Yo, cuando me imputan el delito, me pongo a disposición del partido, pero nadie me ha dicho que estoy suspendido.

¿Qué pensó cuando la Guardia Civil entró en el ayuntamiento para llevarse el expediente del proyecto de peatonalización?

Pues mire, como estaban saliendo tantos casos de corrupción del PP en otros lugares, pensé que sería algo del exalcalde del PP, que fue quien gestionó toda la obra. Mi sorpresa fue cuando la Fiscalía le respondió a Juan Ros que no iba contra él y que era contra mí. Claro, cuando lees la denuncia ya lo entiendes. Las dos tránsfugas dijeron que yo había despedido a gente y contratado a técnicos para que redactaran informes a favor, que la obra no estaba acabada ni entregada... En fin, una sarta de mentiras sorprendente. Y lo que más me preocupa es cómo Villalonga ha salido en tantos medios de comunicación, en negativo, por culpa de esas dos señoras.

Visto lo visto, y también por su mala relación con Compromís. ¿Se ha apoyado en el PP para gobernar Villalonga?

Lo que he notado en esta legislatura es que los concejales del PP apoyan las propuestas que son de sentido común. Igual que hago yo cuando ellos plantean algo que considero razonable, justo y bueno para el pueblo. Es Compromís y las dos tránsfugas los que juegan a decir que PP y PSOE estamos «unidos», pero lo cierto que votamos juntos cuando ambos pensamos que una propuesta puede resultar buena.

Diga la verdad. ¿Usted ha podido cumplir en esta legislatura con todo lo que quería?

Casi...

Queda año y medio para las elecciones. ¿Usted ha pensado en presentarse otra vez?

Queda mucho. Una parte de mí me anima a presentarme porque creo que he hecho lo que he podido, como alcalde y como persona, y aún tengo ilusión. Pero también es cierto que todas esas cuestiones judiciales han hecho mella en mi familia, y eso no se repara totalmente, aunque después se demuestre que todo es falso.

¿Si decide ser candidato, cree que el partido lo respaldaría?

Supongo que sí.

La agrupación local de Villalonga qué piensa.

Los militantes somos tres y me apoyan al cien por cien.