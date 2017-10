«Me gustaría un acuerdo para repartir el libro de historia»

Hace casi cuatro años que tiene usted un libro sobre la historia Villalonga que Compromís dice que lo tiene «secuestrado» porque se niega a distribuirlo.

No, eso no es cierto. Le recuerdo que propuse en un pleno si se repartía o no y fue Compromís quien dijo que el tema se dejara sobre la mesa. Y encima de la mesa está.

Pero usted es alcalde y tiene su responsablidad. ¿Le parece correcto que un libro realizado por un historiador permanezca eternamente metido en las cajas?

No, pero ha sido un libro un tanto polémico, hay que mirar las diferentes sensibilidades. Y le digo que me gustaría que hubiese un acuerdo de pleno para repartirlo. Más democrático que eso, me parece que no hay nada.

Hace cerca de dos años la alcaldesa de Gandia impulsó reuniones para promover el acondicionamiento de la vía verde Gandia-Alcoi por el Serpis. ¿Qué ha sido de aquella iniciativa?

Tratamos de retomar ese viejo proyecto. Hicimos tres reuniones y ya no se nos ha vuelto a convocar. Entiendo que, como la idea era solicitar financiación a otras administraciones, desde arriba habrán dicho que no hay dinero. Son muchos los alcaldes que participamos en aquellos primeros encuentros, pero es cierto que, desde hace tiempo, no se nos ha citado para un proyecto que desde Villalonga defendemos.