este any 2017, un nou guardó s'incorpora els Premis Literaris Ciutat de Gandia: el Premi Roís de Corella. A partir d'enguany tres seran les premis literaris gandians oficials: el premi Ausiàs March de Poesia, el premi Joanot Martorell de Narrativa i el premi Roís de Corella a la Trajectòria Literària Global d'un poeta o escriptor en llengua valenciana. Este nou premi naix amb la intenció d'abastar la importància reconeguda que tenen els dos primers, els quals compten amb un quadre d'honor de poetes i escriptors guanyadors que impressiona.

El premi Ausiàs March arriba este any a la 55 edició i el Joanot Martorell, a la 39. Estos dos premis tenen una important dotació econòmica i les obres guanyadores són publicades anualment. El nou premi Roís de Corella no la té. Es tracta d'un premi honorífic que podria entregar-se, este primer any, per l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, com a colofó de l'acte de lliurament dels premis literaris, amb la intenció de crear un moment de gran emoció donat que, presumiblement, la persona guanyadora ha de ser gent gran i en el cim de la seua vida literària, la qual, sens dubte, estarà curullada d'importants guardons rebuts, als quals podran incorporar este premi Roís de Corella com a reconeixement de tota eixa «trajectòria literària global».

La ciutat de Gandia està relacionada d'una o d'altra manera amb els tres grans escriptors del segle XV, l'anomenat Segle d'Or Valencià: Ausiàs March, Joanot Martorell i Roís de Corella. La ciutat i el món de la cultura gandiana sempre ha presumit d'ells, però, fins ara, sols hi havia un reconeixement oficial als dos primers autors, als quals anaven dedicats els Premis Literaris Ciutat de Gandia. Des de fa anys he estat fent la proposta de la creació del premi Roís de Corella en diferents instàncies municipals, ho he fet també des d'esta mateixa pàgina, des d'este «Anar fent». La declaració de Gandia com a Capital Cultural Valenciana per al 2017 em féu pensar que era el moment per a l'intent definitiu. Aleshores, com a president de l'Associació Cultural Iaraní, vaig presentar, per registre d'entrada municipal, la sol·licitud de creació del premi, al regidor de Cultura, Joan Muñoz. Esta petició ha recorregut el camí protocol·lari a través de la mesa del Consell d'Administració de l'IMAB, en la qual estan presents els representants dels grups municipals, la qual després d'una primera impressió favorable a la creació del nou premi demanà la meua presència, en una segona reunió, perquè defensara les bases de la proposta. En una tercera reunió a porta tancada els portaveus municipals aprovaren la creació del nou premi Roís de Corella i con que la seua decisió era vinculant no fou necessària la ratificació per part del ple municipal. La propera setmana es reuniran en sessió extraordinària per decidir qui serà la primera persona que guanyarà el nou premi.

Els dos primers premis tenen un jurat propi que es reuneix amb mesos d'antelació per decidir els guanyadors. Els jurats han d'haver-se reunit ja i el nom dels guanyadors o guanyadores està en l'acta zelosament guardada pel secretari dels jurats, Àlvar Garcia, director de l'IMAB. El jurat del nou premi el conformaran els membres de la mateixa mesa de l'IMAB, a la qual poden arribar les propostes de candidats. Serà la seua decisió. La persona guanyadora d'esta primera edició del premi rebrà l'homenatge de tot el públic assistent i se li lliurarà una figura feta amb cartró, segons un disseny de Toni Durà. La persona guardonada iniciarà amb el seu nom el quadre d'honor d'este premi que aspira a ser, amb el pas dels anys, tan important com els altres dos. Els tres premis seran lliurats en un acte solemne que es desenvoluparà, probablement, al saló d'actes de la Casa de la Marquesa el divendres dia 24 del proper mes de novembre.

La declaració de la capitalitat cultural valenciana de la nostra ciutat pel 2017 ha sigut, també, l'impuls definitiu per a la creació d'un altre nou premi de tarannà cultural. Està instituït per la Societat de Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia i guardonarà la Trajectòria Cultural d'una persona o una entitat de la Safor. Des de la vicepresidència de l'Àrea de Cultura de la Societat de Foment s'acaronava la idea de la creació d'este guardó perquè no existeix cap reconeixement específic de l'àmbit cultural en una ciutat que té el costum de guardonar: La Gala de l'Esport, el Concurs Internacional de la Fideuà, els Premis FAES en l'àmbit empresarial, els abans nomenats Premis Literaris Ciutat de Gandia o els premis multidisciplinaris del Grup Radio Gandia, són autèntics esdeveniments socials amb àmplia presència d'autoritats municipals i autonòmiques. Però un reconeixement específic a l'activitat cultural general, en l'àmbit de la Safor no existia i la idea que Foment d'AIC de Gandia, entitat quasi centenària que ha donat suport empresarial i social a importants esdeveniments, dedicara part del seu interés a l'àmbit de la Cultura comarcal va prendre cos ràpidament. Des del primer moment en el qual la Generalitat va distingir Gandia amb el primer nomenament com a Capital Cultural Valenciana, la Junta Directiva de la societat de Foment d'AIC es posà a la disposició de la senyora alcaldessa, Diana Morant, i del regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Joan Muñoz, pel que pogueren necessitar de la Societat i de les seues instal·lacions i, aleshores, adoptà la decisió de la creació del premi.

Es tracta d'un premi honorífic que es lliurarà per part del president de Foment d'AIC, Joaquín Bernabeu, en un acte creat ex professo el divendres dia 10 de novembre. La persona o entitat guanyadora rebrà una estàtua que en este moment esta fent-se en els tallers de Bronces Jordà. L'obra és original, creada per l'escultor Arturo Fenollera, qui pertany a l'equip artístic de l'empresa. És tracta d'una al·legoria a les belles arts. La web de Foment ha tingut durant els darrers dos mesos una pàgina oberta perquè les entitats i la ciutadania feren propostes de candidatures de persones i d'entitats per a optar el premi. La pàgina ha rebut 476 visites. Una comissió reunida dimarts passat ha triat les tres candidatures que han considerat més importants entre totes les presentades en esta primera edició del 2017 i el proper dimarts, dia 31 d'octubre, en una reunió extraordinària de la Junta Directiva s'elegirà el guanyador del premi a la Trajectòria Cultural d'una persona o entitat de la Safor. I es farà publica la decisió.

Dos nous premis de caràcter cultural s'afegeixen a l'ampli ventall de guardons, de tots tipus, que es lliuren en el nostre àmbit comarcal, perquè les nostres persones i les nostres entitats sí que són profetes en la seua terra.