villalonga: embrutar a base de mentir

e l passat dia 18 d'octubre aquest mateix diari publicava un article d'opinió de les dues regidores no adscrites de l'Ajuntament de Villalonga, Alicia Gomis i Lidia Reig, en el que, una vegada més, es dedicaren a atacar amb falsedats als membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villalonga.

Atacs dirigits cap a Enric Llorca, afirmant que va «enxufar» com a socorrista el seu fill. Elles van tindre a la seua disposició l'expedient de la borsa de socorristes i pogueren comprovar que el procediment de contractació s'havia fet de forma legal i transparent. De fet no s'han atrevit a denunciar aquesta contractació.

També en l'article ens dedicaren unes paraules tant al nostre company, Vicent Rocher, com a mi mateix. Nosaltres entenem que no compartisquen o que critiquen la nostra forma de gestió, però el que no podem tolerar és que intenten embrutar la nostra imatge a base de mentir de forma premeditada als veïns i veïnes del nostre poble.

El passat 28 de setembre, Vicent i jo vàrem ser citats a declarar com a investigats pel tema de les presumptes contractacions irregulars, a petició de la Fiscalia. Aquestes dues regidores afirmen que tant Vicent com jo ens vàrem negar a contestar a les preguntes del seu advocat, cosa que és certa, perquè aquest advocat representa a dues persones que ens feren xantatge a l'inici de la legislatura per tal de col·locar un amic seu a l'ajuntament. Així que, tot el que està passant és a conseqüència d'haver-nos negat a cedir a aquell xantatge, per tant, per a nosaltres elles dos no representen a ningú, i considerem que no els tenim que donar explicacions.

Però també afirmen que ens vàrem negar a declarar davant del jutge, i insinuen que estem amagant alguna cosa, que estem protegint a algú o que tenim por. Doncs miren, açò és completament fals. Tant Vicent com jo mateix vàrem contestar totes i cadascuna de les preguntes que ens va fer el jutge, en cap moment ens vàrem acollir al nostre dret de no declarar, i si s'hagués presentat la Fiscalia a la declaració també haguérem contestat totes les seues preguntes, perquè no tenim res que amagar, confiem en la nostra gestió de la regidoria de personal, que hem dut a terme amb bona fe i honradesa.

Afirmem que aquestes dos persones menteixen de forma premeditada perquè el seu advocat va estar present mentre contestàvem les preguntes que ens va fer el jutge, i hem sol·licitat còpia de les declaracions al nostre advocat, perquè qui així ho considere puga comprovar que el que afirmen aquestes dos senyores és fals. Com diuen al seu article «vivim en un món on mentir s'ha tornat rutina, trair en monotonia i ser hipòcrites és la roba d'avui en dia».

A l'espera de que rectifiquen i demanen disculpes públicament, estem estudiant amb els serveis jurídics prendre mesures legals contra les dues regidores per tal d'evitar que continuen embrutant la nostra imatge pública amb mentides i calúmnies.