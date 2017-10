«Estuvimos fluidos en ataque, con varios focos de anotación y de ahí el alto marcador»

Hispagan ha ganado con la misma solvencia el segundo partido de liga con casi centenar de puntos a favor que lo hizo en el primero en el que se quedó en 74. Como ya informó este periódico en su edición dominical, el equipo gandiense se impuso 80-97 en la cancha del Cartagena el pasado sábado, coliderando así la conferencia E de la EBA con Puerto de Sagunto, UCAM Murcia y Valencia, que también han ganado los dos primeros encuentros.

El segundo entrenador de Units pel Bàsquet, Christian Crudeli, comentaba que «empezamos fuerte, pero en el segundo cuarto nos relajamos un poco. En la segunda parte nuevamente volvimos a trabajar concentrados y conseguimos 33 puntos para acabar luego casi empatados el ultimo cuarto. Momentos muy buenos de baloncesto con muchos focos de anotación por nuestra parte», añadiendo que «salvo en el segundo cuarto, en el resto del partido estuvimos bien en defensa, pero algunos errores dieron al equipo local puntos fáciles en la recta final. También con marcador muy favorable de +20 fue una buena ocasión para rotar y probar diferentes quintetos y talvez fuera ese el motivo por el cual nos anotaron tantos puntos sin desmerecer al equipo rival que hizo su trabajo para encontrar sus tiros y aprovechar sus ventajas. Por nuestra parte, fue muy fluido el ataque donde los puntos llegaban de todas maneras y eso propicio el alto marcador».

Al preguntarle por el rendimiento de los jóvenes canteranos, Crudeli comenta que «poco a poco se van adaptando al nivel de la EBA en los entrenamientos, pero los partidos son otra cosa porque los errores se pagan y los minutos son caros. Hay momentos y partidos donde podemos asumir ciertas rotaciones, pero en otros habrá que ganárselos, no solo en el trabajo diario sino también en pista el día del partido. Los rivales saben quienes son los jóvenes y no dudan en atacarlos. Para los jóvenes no hay mas secreto que el trabajo diario que el crecimiento llega con el tiempo».