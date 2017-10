Quan José Antonio Abreu va somniar «El Sistema Nacional de Cors i Orquestres infantils i juvenils de Veneçuela» a l'any 1975, el món musical va descobrir la música com un camí cap a l'esperança. Baix el lema «Tocar y luchar» ningú podia imaginar que en un lloc tan allunyat de les fonts primigènies de la música culta, pogués desenvolupar-se un moviment musical tan potent, fructífer –i el que és mes sorprenent- amb tanta qualitat interpretativa.

La clau de l'èxit va ser sense dubtes la figura del seu fundador, ministre de cultura del seu país, compositor, pianista i gran coneixedor dels beneficis que l'aprenentatge de la música comporta a tota una societat (això que ara sembla estem descobrint nosaltres) i amb la capacitat de rodejar-se d'un equip eficaç per tal de portar el somni d'una red d'escoles musicals convenientment dirigides per tot arreu del país.

Els resultats -com en tot projecte seriós- ha tardat algunes dècades en donar els seus fruits. El ara famós director Gustavo Dudamel és el producte mes visible d'este projecte, com ho són també els artistes que el divendres passat actuaren a la Casa de Cultura de Gandia, Dalina Ugarte i Alfredo Ovalles.

Entre d'altres, ens van regalar una meravellosa peça veneçolana per a piano soles, un «Joropo», ritme típic veneçolà, i de bis escoltàrem «La Cançó» de A. Previn, una peça delicada i plena de sensibilitat -amb el violí amb sordina- per a acabar un concert on el virtuosisme de Tzigane (Ravel) va deixar un profunda impressió en el públic. Per al proper divendres 17 de novembre Pro Musica ha preparat una actuació que ve directament del cor d'Europa amb motiu de Gandia Capital Cultural Valenciana; Ars Collegium de Praga. Tota una invitació al somni.