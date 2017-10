«Encara no s´ha aconseguit una normalització de la igualtat »

Un dels departaments que dirigeix, el d'Igualtat, organitza, este cap de setmana, la primera Fira de les Dones, un espai en el que les associacions formades per dones mostraran el treball diari que desenvolupen en favor de la igualtat real.

Per què són necessàries activitats com la Fira de les Dones?

Perquè, per desgràcia, al segle XXI, on deuria existir la igualtat efectiva i real entre els homes i les dones, no és així. De fet, els casos que vegem al carrer cada dia demostren que eixa igualtat no està assolida ni molt menys normalitzada. A nosaltres ens preocupa haver de plantejar este tipus d'activitats moltes vegades, perquè no sabem mai si fem bé o no fem bé organitzant-los, però crec que hem d'estar al carrer i reivindicar-nos, dir que també estem ací, que som un nombre important en esta societat i fem moltíssimes coses de les que no es parlen.

Crida l'atenció que diga que no saben si fan bé o no organitzant este tipus d'actes. Per què no ho havien de fer bé?

Moltes vegades nosaltres també ens plantegem si és correcte fer la Fira de les Dones com a nom específic. També ens diuen: «Per què una Cursa de la Dona? Si voleu normalitat i igualtat no hauríeu de fer eixa discriminació positiva». Moltes vegades ens plantegem si tenen raó o que si ho fem estem segregant-nos, però nosaltres sempre arribem a la conclusió de que és necessari fer-ho per traure al carrer el feminisme i la defensa de la dona per tal que algun dia arribem a no tindre necessitat de fer este tipus d'actes.

Què és el que busca en concret la Fira de les Dones?

L'objectiu és traure al carrer quines són les activitats diàries que les diferents entitats, col·lectius, associacions, moviments feministes i sindicals fan en favor de la dona. Es tracta d'un ampli ventall d'associacions fetes per dones i que volem mostrar al carrer què es el que fem tots els dies, visibilitzar-ho. Volem demostrar que eixa activitat no és puntual d'un dia, el 8 de març, sinó de tots els dies de l'any. És la primera vegada que es realitza i crec que serà una gran trobada perquè hi ha oci a més d'activitats per tal de mostrar el que fem. Esperem que tinga un ressò important i que aconseguim més movimient a la ciutat en defensa del feminisme i la igualtat real.

És cert, com es fa vore, que s'ha avançat en igualtat en els últims anys?

S'avança però a passos molt menuts. S'avança en el sentit que cada vegada hi ha més moviments feministes, més accions de visibilització al carrer, que cada vegada ens unim més, som més fortes i creix l'associacionisme. Ara el moviment feminista parla de la «sororitat» de les dones, l'unir-se, tindre més força, eixir al carrer i mostrar tot el potencial que tenim. Crec que encara hem de pegar un salt molt important però estic convençuda que amb la unió, que hi ha cada vegada més, eixe salt serà major.

Creu que el problema és que la societat està educada en la desigualtat?

Sí, i ahí és on hem d'entrar a treballar. Estic molt contenta de la línia que hem encetat en esta legislatura de treballar molt l'educació des de la base. La igualtat l'han d'entendre els nostres xiquets i xiquetes, que seran els futurs ciutadans i ciutadanes, però també l'hem d'entendre els adults. Hem estat formats en un temps en el que la igualtat no existia. Actualment tenim xiquets que estan aprenent des de la base i sent educats en eixa igualtat real. A través d'eixa igualtat és on anem a aconseguir societats millors. Hem d'intentar canviar coses molt bàsiques i xicotetes, que, no ens n'adonem, però estan ahí i creen desigualtat. Per exemple, el fet que els pares separen les tasques de la casa en si tens un fill no les ha de fer i si tens filla sí, les joquets per sexes, els colors, etc. Si aconseguim mostrar a xiquets i xiquetes que la societat és igual i no disgreguem per sexes aconseguirem una societat realment igualitària. Per desgràcia, la societat que hi ha actualment ha estat educada en desigualtat i d'ahí eixos xicotets micromasclismes dels que no ens n'adonem i dels que en l'ús diari en tenim moltíssims.

Les administracions són les primeres que deurien donar exemple. S'està produint això?

Jo crec que sí. A nivell local, per descomptat, estem posant tot el que està al nostre abast per combatre la desigualtat. De fet, treballem amb la transversalitat de la igualtat en totes les arees de l'administració local perquè el que volem no és que l'àrea d'Igualtat li mane a un altre departament què ha de fer en pro de la igualtat, sinó que el que pretenem és donar-los les eines perquè ells se n'adonen de què és el que fan mal i que corregisquen eixes inèrcies errònies. A més, hem vist cartells de la fira amb figures de dona, espectacles creats sols per dones per a la inauguració d'actes culturals, a nivell de comerç hem treballant en molts aspectes com els joguets no sexistes. A l'administració autonòmica, amb este nou govern, queda patent que la igualtat està sent un punt molt fort. Però a l'administració estatal encara queda moltíssim per fer. Per exemple, si no hi ha canvis de les lleis educatives per a integrar la igualtat als llibres de text, on actualment està molt lluny de vore's eixa igualtat, no avançarem res.

Pensa que actualment hi ha més conscienciació en la qüestió de la igualtat?

Jo crec que el que hi ha és més visibilitat del que fem mal. Conscienciació del que és necesari? Encara ens queda lluita. Anem a la reflexió inicial, quan encara ens pregunten per què una cursa de la dona, per què una fira de la dona. I insistisc, crec que és necessari que ho fem, en el moment que estem sí que ho és, però també m'agradaria que no ho fora. Estem parlant de la visibilització, normalització i conscienciació i crec que a això encara no s'ha aconseguit.