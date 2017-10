La iglesia protestante anula una misa ante la Seu por los reparos del ayuntamiento

El Centro Cristiano Esperanza (CEE) de la iglesia protestante, que tiene presencia en Gandia, ha suspendido un acto religioso que tenía previsto celebrar el próximo domingo en la plaza Major, ante la Colegiata, después de que el Ayuntamiento de la ciudad pusiese reparos a utilizar este espacio al considerar que podría «herir sensibilidades» por chocar las creencias de esta congregación con las de la católica. El consistorio alega que en el mismo lugar se encuentra el principal templo católico de la ciudad, en el que, además, a la misma hora que estaba prevista la actividad, se celebrarán dos misas ordinarias, como cada domingo.

Según explicaron ayer fuentes del consistorio, la Policía Local de Gandia citó a los responsables delCentro Cristiano Esperanza a una reunión para proponerles otros espacios urbanos, como la plaza del Rei Jaume I (Colomets) o bien buscar otro tipo de alternativas para poder desarrollar su acto, pero estos no se presentaron.

Daniel Barbarschi, pastor del CEE, explicó ayer a este periódico que no se presentaron a al encuentro porque «queríamos darle un carácter institucional», de ahí que solo quisieran hacerla en la plaza Major. De hecho, señalan, habían invitado a las autoridades.

Con este acto, la entidad pretendía celebrar los 500 años de la reforma protestante, una celebración que se está produciendo a lo largo de toda España, y que conmemora el momento en el que una corriente de cristianos, liderados por Lutero, se disgregó de la Iglesia Católica y creó, de ese modo, la protestante.

Durante la celebración estaba previsto que se interpretaran canciones y se leyera una declaración sobre el quinto centenario de la reforma protestante, en línea de lo que suelen ser las reuniones de esta iglesia en su templo.

Barbarschi criticó ayer lo que, a su entender, es «un trato injusto» con su centro respecto a otras manifestaciones religiosas. «Por delante de nuestro templo, en Semana Santa, pasan procesiones y a veces mientras se produce una celebración nuestra, y no decimos nada», apuntó.

La entidad había pedido celebrar esta misa en el salón de plenos del ayuntamiento, pero en una reunión con responsables municipales se les informó de que ese lugar no se cede a ningún tipo de colectivo. «Entonces fue cuando les propusimos hacerlo en la plaza Major», señaló el pastor. Posteriormente «un policía local nos dijo, de palabra, que no podía ser». Barbarschi asegura que no se les ha enviado ninguna comunicación por escrito.

«Al final hemos tenido que suspender la misa, y eso que ya tenía las invitaciones enviadas y todo, porque iban a venir iglesias evangélicas de otros municipios», indicaba el dirigente protestante.

El CEE ha cambiado este acto por una marcha conmemorativa que recorrerá las principales calles de la ciudad. El recorrido partirá de la plaza El·líptica, se desplazará por la República Argentina, paseo de les Germanies hasta llegar, en este caso sí, a la plaza Major, donde no habrá misa.

El pastor mantenía ayer una reunión con responsables de la Policía Local, que finalmente accedió a permitir que finalizara la marcha ante el ayuntamiento. «En un principio nos habían puesto pegas y querían que nos fuéramos hasta la plaza del Rei Jaume I», indicaba.

En el marco de los actos conmemorativos de la efeméride de la que resultó el nacimiento de la iglesia protestante, el Centro Cristiano Esperanza había realizado varias peticiones al Ayuntamiento. Entre ellas la de colgar una bandera en el balcón del ayuntamiento, algo que se les negó porque, según fuentes municipales, «estamos en un estado aconfesional y no se tocan temas religiosos en el consistorio».

Los protestantes reconocen que nunca, hasta ahora, habían tenido problemas con el ayuntamiento para obtener permisos con los que celebrar otros actos en la calle, como el Día de los Niños, que tuvo lugar hace dos fines de semana.