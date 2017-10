Bellreguard millora la mobilitat i accessibilitat de diverses zones del municipi

El Pla d'Igualtat i Inclusió Social de Bellreguard (ICSBe) dedica el mes d'octubre a reflexionar sobre la mobilitat. És per això que l'Ajuntament ha programat una taula redona, que tindrà lloc el pròxim dilluns, a les 19.30 hores, al saló de plenaris del consistori i a la qual assistiran el director del Campus de Gandia de la UPV, Jesús Alba, autor de l'estudi sobre la contaminació acústica de la N332, l'economista i expert en mobilitat comarcal, Damià Oliver, i el regidor d'urbanisme, Joan Marco, que ratifica l'aposta per una mobilitat segura, accessible i sostenible «en la línia de les actuacions que hem portat a terme estos dos anys», assegurava ahir.

Marco va recordar ahir, no obstant, que «traure la carretera nacional del poble no es pot fer des de l'Ajuntament, com seria la nostra voluntat», això sí, «hem actuat sobre tot allò que les atribucions competencials i la capacitat econòmica ens permet per a pal·liar en la mesura del possible els seus efectes», finalitzava. Per això, s'ha actuat en els semàfors i passos de vianants dels carrers en confluència amb la N332.

Des de l'Ajuntament de Bellreguard recordaven ahir, a través de un comunicat, que, en matèria de mobilitat, s'ha consolidat un nou aparcament al carrer Sant Francesc. En accessibilitat, les actuacions s'han centrat en el pas de vianants a les escoles o les contrabarreres per tral d'evitar que els alumnes isquen corrent al carrer, les places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a l'aparcament de les escoles velles o l'avinguda de la Mar, remodelada integralment per què compte amb les rampes d'accessibilitat pertinents, com també a la plaça de la Ribera de la platja.

També destaca l'eliminació de barreres arquitectòniques per poder accedir al passeig de la Mediterrània o la creació de voreres a l'entrada de la platja, a més de millorar els passos de vianants i posar rampes per tal de millorar la seguretat. En sostenibilitat, s'ha bonificat l'impost dels cotxes elèctrics per a estimular la seua adquisició.

De cara al futur immediat està previst millorar la seguretat i l'accessibilitat del carrer València, s'obrirà al trànsit una segona redona a l'avinguda de la Safor que se suma a l'acabada de consolidar i que donarà accés a la unitat en execució, es traslladarà la biblioteca per què es puga accedir a peu pla des del carrer. Per la seua banda, la Diputació de València està analitzant la viabilitat d'incloure un carril bici en l'estudi per a eliminar el gual inundable de la carretera a la platja.