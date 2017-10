Ròtova estrena su nuevo Portal de Transparencia

L'Ajuntament de Ròtova va presentar la nit de dijous passat el seu nou Portal de Transparència. En un acte que va tindre lloc al propi consistori, Pere Cremades, responsable de la creació d'esta web, es va adreçar als veïns per explicar-los les funcions i la informació que poden trobar a esta pàgina.

També va assistir la regidora de Benestar Social i tinent-alcaldessa, Ángela Pla, i el regidor d' Educació i Noves Tecnologies, Roberto Alonso.

«L'ajuntament de Ròtova, fruit del seu compromís per aquesta legislatura en matèria de modernització i transparència, ha fet realitat la posada en funcionament d'una nova eina per a la informació al ciutadà», assenyalaven ahir des del consistori.

El Portal de la Transparència és una plataforma en la qual anirà publicant-se, progressivament, tota la informació rellevant per a que puga estar a l'abast de tots el veïns i interessats en conéixer les dades que envolten a l'administració local de Ròtova. L'objectiu és el de «fer de l'administració local un espai absolutament transparent i compromés amb el dret del ciutadà de conéixer tot allò que fan el seu ajuntament i els polítics responsables del seu govern, en relació a la gestió dels recursos municipals», apuntaven.

Les lleis de transparència, tant l'estatal com l'autonòmica, fixen un model de referència per a fer accessible al ciutadà tota la informació de les administracions públiques, i és precisament aquest model el que ha fet servir Ròtova per al disseny d'un portal informatiu específic i independent.

D'aquesta manera, tota la informació relacionada amb l'organització municipal, la seua economia, contractació, urbanisme i el medi ambient, els impostos, les ordenances i d'altra naturalesa, podrà trobar-se de manera àgil i senzilla gràcies a les eines que el portal ofereix als usuaris.

Tota la documentació podrà cercar-se per termes o paraules que l'usuari tinga interés en trobar, de manera intuïtiva i molt senzilla, seguint un procediment semblant al que es fa servir quan s'utilitzen les opcions de cerca dels principals navegadors d'internet. Els ciutadans interessats en conéixer els documents de la gestió municipal poden accedir als mateixos mitjançant la navegació per categories, la qual cosa permet establir filtres per ajustar millor la localització de la informació desitjada. A més a més, tots els continguts de la plataforma són accessibles, fent ús de les opcions convencionals de menús i submenús.

«Ròtova fa una clara aposta pel desenvolupament tecnològic del seu ajuntament i de les eines de codi obert o lliure, la qual cosa presenta evidents avantatges donat que s'eviten la dependència tecnològica amb tercers i el pagament de llicències innecessàries alhora que la decisió presa facilita notablement l'evolució permanent de totes les eines en el futur», van indicar.