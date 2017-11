Expertos internacionales debaten sobre la estética de las series en el Campus

Ochenta personas están participando en el congreso internacional The Aesthetics of Television Serials, que se celebra enel Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València hasta hoy. Expertos internacionales y amantes de las series de televisión, llegados de países como Italia, Croacia, Nueva Zelanda o Australia y universidades tan prestigiosas como la Universidad de Cambridge debaten y reflexionan sobre el arte y la estética en las series de televisión.

Según explica Héctor J. Pérez, impulsor del congreso, el comité organizador ha querido facilitar la asistencia al evento de estudiantes interesados, así como de profesionales del sector audiovisual, al que ha sido uno de los acontecimientos sobre estudios de televisión más relevante del año.

Este encuentro científico es el congreso final de un proyecto de investigación estatal dedicado a la innovación en el análisis de la narrativa serial televisiva, Theoretical Innovation Strategies in the Analysis of Narration in Television Series, del que Héctor J. Pérez es investigador principal. Entre los conferenciantes hay científicos del mayor prestigio, como Reiner Reisenzein, catedrático de psicología evolutiva y principal referencia en el estudio cognitivo de las emociones, entre otros.