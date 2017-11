Col·laboració amb la parroquia del Real

L'Ajuntament del Real de Gandia ha fet entrega a l'administrador parroquial de la localitat, Don Pascal, dels 783 euros recaptats en la primera sessió de la primera Mostra de Teatre Dimas Cucart, celebrada fa uns dies. L'alcalde, Gustavo Mascarell, va fer entrega dels diners, que, com es va anunciar, es destinaria per a la parròquia. Mascarell va donar les gràcies a tots els veïns per ser solidaris i haver participat en aquesta mostra teatral.