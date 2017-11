Los bomberos de Gandia se unen a «Tonet» en un calendario contra la leucemia

Los bomberos de Gandia se han unido a Toni Benavent Bellón, «Tonet», para participar en un calendario solidario con el que concienciar de la necesidad de donar médula para luchar contra la leucemia.

Este joven vecino de Palma de Gandia, que se recupera de esta enfermedad, se puso en contacto con los profesionales del parque ubicado en el polígono Alcodar para pedirles colaboración en la iniciativa que puso en marcha una joven de Albacete para que personas que tenían o habían padecido leucemia posaran junto a cuerpos de seguridad para elaborar un calendario de 2018.

Así, cada mes habrá una persona junto a militares, Guardia Civil, policías, etc. «Yo no sé qué mes me toca», bromeaba ayer el propio «Tonet» en conversación con Levante-EMV.

La imagen que acompaña a esta información no es la que se ha hecho para la campaña. Esta y otras que se pueden encontrar en la página de Facebook de Médula para Tonet son del «making off» de la sesión que Benavent llevó a cabo en el parque acompañado por tres amigas.

Médula para Tonet ha aprovechado estas fotografías para hacer un juego a través de esta red social. Han colgado tanto esta como otras y, según explican, la imagen que consiga más «likes» se pondrá como foto de portada del perfil.

Desde que se conoció su enfermedad, «Tonet» no ha dejado de recibir apoyos de toda la comarca. Sus amigos fueron los que abrieron el perfil del Facebook a través del cual se ha ido conociendo su evolución y también se ha podido comprobar la solidaridad de los vecinos de la Safor. Además, esta página también se suma a otras causas como la de este vecino de Palma y se ha convertido en un muro para concienciar a la sociedad de la necesidad de donar médula para que personas como Benavent puedan ser tratadas de su enfermedad.