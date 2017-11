Un edificio a prueba del paso del tiempo

Construcción emblemática. El Ayuntamiento de Benifairó ha iniciado los trabajos para mejorar la accesibilidad del hospital Romero, el inmueble que alberga la guardería infantil. A los técnicos les sorprende el buen estado de la cubierta de cañizo, que, pese a sus 100 años, no presenta ni una sola gotera

Los técnicos municipales de Benifairó de la Valldigna están sorprendidos. No entienden cómo, con cien años a sus espaldas, el hospital Romero, el edificio que actualmente alberga la «escoleta» para niños de 0 a 3 años no ha sufrido «ni una sola gotera». Y no, en todo ese tiempo, no se ha hecho ningún tipo de actuación en la cubierta, que sigue siendo de cañizo. Es fácil recordar, entre otros, el ejemplo de la parte vieja del colegio del municipio vecino, Simat, que dio muchos problemas hasta que fue sustituida a finales de la pasada legislatura. Esa instalación también estaba aún con cañas.

Pese a que su estado es bueno, el Ayuntamiento de Benifairó ha iniciado trabajos para adaptar el edificio a las actuales normativas y, sobre todo, para que gane en accesibilidad, toda vez que alberga un centro infantil.

En concreto, según explicaba ayer el alcalde, Josep Antoni Alberola, a este periódico, necesitaba una serie reparaciones en las zonas exteriores y la cornisa. También precisaba la construcción de una rampa y unas escaleras que sustituyan las actuales para una mejor accesibilidad para los usuarios de la guardería.

El entorno y el edificio son «magníficos, un lugar extraordinario para ser ocupado por la escuela, pero había que hacer una inversión para evitar que fuera degradándose, y adaptar la entrada al uso y a las normativas actuales», explicaba el alcalde.

El edificio se encuentra justo enfrente de uno de los puntos más emblemáticos del municipio, el Pi Redó. De hecho, el ayuntamiento guarda una imagen de 1919 en la que se aprecian los dos elementos y que, según señalaron ayer, es la fotografía más antigua que se conserva del árbol. En ella, además, aprece un pastor, con dos niños y un rebaño de obejas que se cobija bajo la copa del legendario ejemplar.

«El Hospital muestra unas condiciones magníficas para los años que tiene. Es un lugar emblemático en el pueblo, por el edificio mismo, y porque la mayor parte de la gente del pueblo ha pasado por allí como alumno de la escuela o de la guardería», indicaba el alcalde de Compromís. El servicio de la «escoleta» está gestionado directamente por el ayuntamiento desde siempre.