La Nit de Contes al Palau de Gandia i l'Homenatge a la Paraula centren els actes de la Setmana Literària

Emmarcat en les activitats de la Setmana Literària de Gandia, en què divendres que ve es lliuraran els premis literaris Joan Martorell, Ausiàs March i Roís de Corella, hui dissabte, a partir de les 18.30 hores, es celebrarà la sisena edició de la Nit de Contes al Palau.

L'acte consistix en una selecció de relats de Raquel Casas Agustí i de Santiago Díaz i Cano que seran llegits pels propis autors. A més, alumnes de l'institut Tirant lo Blanc de Gandia llegiran els microrelats premiats en la darrera edició del concurs «Tirantianes», coordinat per la professora Mercé Morell.

Els alumnes que llegiran son Carola Giménez, Abel Kartout, Ainara Peiró, Carla Seguí, Paula Bertó, Martín Mileno i Edgar Martí. Per concloure la Nit de Contes al Palau, que organitza Saforíssims Societat Literària i Rafa Gomar, tindrà lloc la representació de l'espectacle «Il·luminant l'ombra», a càrrec de Marina Mulet.

Per demà diumenge, al Teatre Serrano i a partir de les 19.30 hores, organitzat pel Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, es farà la vint-i-una edició de l'Homenatge a la Paraula, que enguany du un títol molt relacionat amb l'actualitat política. «Diguem no! Diguem prou! (Amb la Paraula: per la democràcia,la tolerància, la diversitat i la pau». Els assistents, al preu de 5 euros d'entrada, rebran com a obsequi el llibre que cada any s'edita amb els textos que es lligen a l'espectacle.

Paral·lelament, des d'ahir divendres i fins al 24 de novembre, el passeig de les Germanies acull la Fira del Llibre. Una iniciativa que ha estat possible gràcies a la col·laboració del departament de Polítiques Econòmiques i que tindrà activitat pròpia, ja que inclou la signatura de llibres o presentacions.

El departament que dirigix la regidora Alícia Izquierdo ha recordat que durant la Setmana Literària cada persona que faça ús del servei de préstec de les biblioteques municipals rebrà a canvi un bo per valor de dos euros que podrà gastar en la Fira del Llibre. Una iniciativa que pretén difondre el valor de la lectura i de la compra de llibres com elements d'una societat més culta.