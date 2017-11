La Mancomunitat comptarà amb un agent d´igualtat gràcies al Consell

La Mancomunitat de la Safor comptarà a partir de gener de 2018 amb un agent d´igualtat finançat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. Així ho va anunciar la directora de l´Institut Valencià de les Dones, Maria Such, divendres passat a Bellreguard en una jornada sobre igualtat de gènere a l´empresa organitzada per l´ajuntament, amb motiu del Pla d´Igualtat i Inclusió Social (ICSBe) que es dedica este mes de novembre a l´ocupació.

Maria Such va explicar que este agent d´igualtat assessorarà a empreses i municipis de la comarca de la Safor en l´aplicació de polítiques transversals «per tal d´arribar on no s´arribava durant molt de temps».

Respecte a la jornada, va comptar amb bona assistència de públic i la presència de l´alcalde, Àlex Ruiz; Maria Such, el regidor Joan Marco i la regidora d´Igualtat, Dora Salavert. «A Bellreguard considerem que podem conscienciar i impulsar la igualtat no sols en l´àmbit social, sinó també en l´educatiu i en el productiu», va destacar Salavert.

En la conferència inaugural la professora universitària Gemma Fabregat va assenyalar la conciliació com el principal problema de cara a la igualtat laboral, donat que «les mesures en vigor faciliten que les dones es facen càrrec de la conciliació, dels permisos per maternitat a la nova llei d´autònoms que s´acaba d´aprovar». A més, va incidir en què els plans d´igualtat han de tindre un apartat referit a l´eradicació de la violència de gènere «perquè amb mesures laborals només únicament s´evita que les dones siguen doblement víctimes». Finalment, va incidir en què paritat no implica necessàriament igualtat.

A continuació, una taula redona va assentar una dona separada, un autònom, la responsable d´una microempresa i el representant de Clave Dénia, propietària de la marca Ale-Hop, i que pròximament comptarà amb un centre logístic a Bellreguard. Este últim, Darío Grimalt, va explicar que el 80 % de la plantilla són dones i va afegir que no veuen en els embarassos de les treballadores un problema, sinó una oportunitat: «La responsabilitat familiar i l´alegria són valors que es transmeten a l´empresa».

Lola Llopis va aportar la visió de les microempreses familiars per a subratllar que una xicoteta empresa pot suportar la despesa de la maternitat, que està bonificada, però no la de l´embaràs, «i no depén de la conscienciació ni d´un pla d´igualtat, sinó de subsistència econòmica». Adrià Sanfèlix va exposar que mentre que el 35% dels autònoms són dones, en el sector comercial suposen el 64%. Finalment, Glòria Cloquell va contar les dificultats d´una dona separada per a aconseguir un treball que permeta alhora ser mare. L´alcalde, Àlex Ruiz, va reconèixer que «si en la gestió pública, amb tota la voluntat política, no hem aconseguit encara la igualtat, en altres àmbits és encara més complicat» i va apuntar que «mentre la dona s´ha incorporat al mercat laboral, l´home no s´acaba d´integrar a l´àmbit domèstic, i si això no es produïx ,serà difícil que es trasllade a altres àmbits».

Per la seua banda, Joan Marco va repassar les actuacions realitzades al municipi per a fomentar l´ocupació com l´actualització de les borses de treball que han donat feina a 74 persones durant 125 mesos; la col·laboració amb plans d´administracions superiors; el programa «Aula Compartida» amb l´IES Joan Fuster; o el curs per a la creació de un currículum que es realitzarà pròximament.