Oliva recordarà els 75 anys de la mort de Miguel Hernández amb un homenatge

Oliva retrà un homenatge al poeta i dramaturg oriolà Miguel Hernández, donat que enguany es commemora el 75é aniversari de la seua mort, en una presó d'Alacant, el passat 28 de març, una efemèride que també està recordant el Consell amb diverses activitats culturals.

La cita és en la Biblioteca de l'Envic divendres que vé, dia 24, a les 19.30 hores, en un acte obert a tot el públic interessat. L'Associació d'Amics de Miguel Hernández d'Oliva és l'encarregada d'organitzar l'esdeveniment amb la col·laboració de l'Ajuntament a través de la Regidoria de Cultura, que dirigeix Enric Escrivà.

En el recital es llegiran alguns dels seus poemes a càrrec de Pepe Simó, Mercedes Llorca, Pepe Martínez i Irene Verdú. La nota musical la posaran Salvador Soria i Ivan Vicent a la guitarra, Abril Collado al piano, i el grup de violins de l'Orquestra Simfònica d'Oliva, de l'AAMO. Exercirà de narrador i coordinador de la vetlada el professor Agustín Baizán.

L'Associació d'Amics de Miguel Hernández d'Oliva s'ha reunit ja en diverses ocasions per a analitzar la figura del poeta oriolà i fins i tot han portat a terme diversos actes poètics en aquells municipis en què s'ha reclamat la seua presència. Ara, per primera vegada, es presenten a Oliva amb un acte que esperen que tinga molt d'interès per part dels amants de la poesia. Cal recordar que a Oliva hi ha una gran afició poètica que vé reflectida en el festival Poefesta, organitzat per Àngels Gregori, així com pels nombrosos poetes amb què compta la ciutat.