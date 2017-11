El PP de Tavernes pide un cambio el PGOU para evitar gasolineras cerca de las viviendas

El Partido Popular de Tavernes de la Valldigna ha registrado una moción para pedir al Gobierno local una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que evite que se puedan instalar gasolineras en zonas próximas a las viviendas.

La formación que lidera la edil Eva Palomares en el ayuntamiento recuerda la polémica surgida hace más de un año, cuando se conoció que una empresa había adquirido un local en la avenida de las Germanies para abrir un establecimiento de gasolinera «low cost». Los vecinos se opusieron encarecidamente a la puesta en marcha de este negocio y el expediente se paralizó cuando llegó a la Generalitat. El empresario interpuso un contencioso administrativo contra el ayuntamiento por, supuestamente, maniobrar para evitar que obtuviera la licencia.

Ahora, el PP ha acusado al gobierno de Compromís de «no hacer nada» para impedir que esta situación se pueda volver a repetir. «Todavía, ahora, una gasolinera sigue pudiéndose instalar en Tavernes en una zona donde hay viviendas», denuncian desde el PP. «De nuevo, Compromís no actúa, no da respuestas, no evita los problemas, los genera, y sólo manipula y vende humo», denunció Palomares a través de una nota.

El PP ha decidido presentar una moción a la que espera que se sume el partido del gobierno. «Hay solución para este problema y solicitamos a Compromís que vote a favor. De lo contrario, Jordi Juan estará demostrando, una vez más, lo poco que le importan los vecinos de Tavernes».