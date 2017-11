25 DE NOVEMBRE: PERQUÈ L´AMOR POT ARRIBAR A SER TÒXIC

Diu Jiddu Krishnamurti, escriptor i orador indi, que «la violència no és solament matar a un altre. Hi ha violència quan usem una paraula denigrant, quan fem gestos per a menysprear a una altra persona, quan obeïm perquè hi ha por. La violència és molt més subtil, molt més profunda».

Una vegada més, arriba la data del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i hem de lamentar, amb certa sensació d'impotència, que la violència continua molt present en el nostre entorn més immediat. S'ha fet molt i s'ha de fer molt més. La violència és un dels principals mecanismes de negació de la igualtat de les dones. Implica alts costos socials, per a la salut i econòmics, i cal el compromís de totes i de tots per eradicar-la de la nostra societat.

El compromís decidit dels estats i dels governs territorials i locals que mai és suficient, perquè la violència contra les dones és una violació dels drets humans i un greu impediment per al progrés de les dones en qualsevol àmbit de la vida. Hui en dia moltes dones segueixen patint violència de gènere, i el nombre d'assassinats es manté en xifres esgarrifoses.

En els últims mesos el nombre de dones i menors assassinades ens ha commocionat. I davant estos fets lamentables no romandrem impassibles des de l'Administració. El País Valencià és la segon comunitat autònoma amb més casos de violència de gènere (4.067), només per darrere d'Andalusia (6.913). 68 dones han estat assassinades durant 2017 a l'estat espanyol.

A la nostra ciutat vam tindre un cas, malauradament, al febrer passat. Tot i que no va ser un cas propi, sinó del partit judicial de Sueca. Però les dades són molt preocupants i cal actuar de forma contundent i coordinada, des de totes les vessants contra el terrorisme masclista.

A l'estat espanyol encara es permeten declaracions d'alts càrrecs que potencien la misogínia, que perpetuen estereotips contra les dones que reforcen la violència cap a elles, les modificacions de la Llei de l'avortament, algunes declaracions de l'Església, algunes sentències judicials a favor de l'assetjament sexual, assassinats que no paren, proteccions que no arriben, divorcis que no poden realitzar-se per falta de diners, un llenguatge institucional cada vegada més masclista, programes de televisió que potencien la desigualtat, subvencions a l'educació segregada per sexes, desmantellament d'organismes d'igualtat i de recursos públics, etc. I es que estes actuacions no beneficien gens la disminució de la violència de gènere.

Hem de posar fi a esta xacra social amb un ferm compromís de les institucions, per a aconseguir una societat democràtica lliure de violència de gènere, que garantisca una resposta efectiva a les dones i menors afectats. Avançar cap a un gran pacte per a eradicar la violència contra les dones.

I eixe és el camí que des de l'Àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives hem encetat. Volem treballar, sense descans, per revisar i avaluar les eines amb que comptem, protocols, programes, mètodes quantitatius i qualitatius, legislació i plans existents, formació dels professionals que intervenen des dels diversos àmbits (policia, jutjats, professionals de la salut, treballadors i educadors socials), per tant d'involucrar tots els departaments municipals i agents, en la lluita contra el sexisme, la violència de gènere i la doble victimització, articulant mesures de prevenció, educatives, de sensibilització i actuació amb la societat, especialment entre els més joves, per acabar amb la violència de gènere en qualsevol de les seves expressions.

Vull recordar que des del Centre d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament oferim serveis gratuïts i confidencials d'assessoria jurídica amb acompanyament i seguiment de tràmits legals per a dones, pel Lletrat de l'Oficina d'atenció a les Víctimes del Delicte; Informació sobre els drets de la víctima i drets específics per dones immigrants. Suport psicològic per a les dones i les seues filles i fills, per a superar les conseqüències de violència de gènere; Orientació psicològica per a xiques joves per a prevenir i superar situacions de violència de gènere en les xiques menors d'edat; Informació i gestió d'ajudes i recursos d'atenció social: Orientació i Gestió dels recursos socials als qual tingues dret. Tramitació del telèfon d'emergència per a situacions de risc. Estem al carrer Carmelites, 2 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i el telèfon és el 962 95 95 28. També existeix un telèfon 24 hores d'ajuda i suport a les víctimes de la violència masclista, el 016, que és gratuït i no deixa rastre en la factura.

Perquè l'amor pot arribar a ser tòxic. No volem #NiUnaMenys.