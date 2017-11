«Los hombres no feministas están asentados cómodamente en sus privilegios»

Abrió un medio feminista hace siete años, en plena crisis, y ha aguantado, gracias, sobre todo, a la ayuda de sus padres. Hoy es una revista consolidada que cuenta con miles de socias en todo el país. El pasado viernes ofreció una charla en el Campus sobre el tratamiento en los medios de la violencia machista. Está convencida de que la sociedad ha avanzado mucho en igualdad, aunque el camino es muy largo. Critica que no se vea a las mujeres como sujetos de derecho y el machismo oculto en las redes.

es una revista consolidada que cuenta con miles de socias en todo el país. El pasado viernes ofreció una charla en el Campus sobre el tratamiento en los medios de la violencia machista.

¿Por qué hay muchos hombres que piensan que el feminismo es solo para mujeres?

Pues no tengo ni idea. Pero lo que sí creo es que hay una situación de desprestigio del movimiento feminista importante. Está habiendo un repunte con ciertos casos, como la ridiculización del movimiento feminista a través de las redes sociales, o medios de comunicación. Supongo que los hombres que no se consideran feministas es porque están cómodamente asentados en sus privilegios, cosa que por otro lado puedo entender. Lo que estamos pretendiendo es que su vida deje de ser tan cómoda y empiece a ser más igualitaria.

La sociedad ha avanzado, pero, ¿tanto como se dice?

Yo creo que mucho, lo que pasa es que el camino es muy, muy largo. A veces caemos en el pesimismo y en no ser conscientes de todos los avances que se han logrado, pero hasta 2004 no teníamos datos ni cifras oficiales sobre las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y eso es anteayer. Todavía compartimos espacios de militancia feminista con mujeres que tienen que pedir la firma de su marido para sacarse una cuenta en el banco, o hasta 2007 gays y lesbianas no podían casarse. Se ha avanzado muchísimo, lo que pasa es que la meta está mucho más lejos y por eso hay veces que nos dé la sensación de que no ha sido así.

Además, ahora se ha aprendido a pensarse dos veces las cosas antes de hablar según de qué temas, eso también es un logro del feminismo.

Lo que me preocupa es que se instale la lógica de lo políticamente correcto y que no se lo crean en el fondo, porque eso lo que genera es una rabia y una frustración que nos va a venir de vuelta y eso se está viendo mucho en internet, con lo del anonimato. Es muy difícil que alguien a mí venga a decirme a la cara cosas negativas sobre el feminismo, eso no va a pasar, pero a través de internet se está viendo que sí y esa percepción de las feministas como «feminazis» o de que el feminismo atenta contra la igualdad, que es lo que se está diciendo, a lo mejor no se atreven a decirlo en un foro público pero sí que se sigue creyendo e internet es un lugar perfecto para comprobarlo.

¿El lenguaje sigue siendo tan discriminatorio?

Es un campo de batalla en el que nos enfrentamos directamente con el machismo más rancio. Ahí tenemos como símbolo a Arturo Pérez-Reverte ridiculizando el uso no sexista del lenguaje. No quieren darse cuenta de que el lenguaje evoluciona con la sociedad, afortunadamente. Hay que fomentar que el lenguaje evolucione pero nos estamos encontrando con que no se tiene ningún interés porque el lenguaje construye una realidad distinta y no quieren esa realidad, están muy cómodos en esta.

¿Cómo ve las decisiones políticas que se han tomado en materia de igualdad?

Lo mismo. Se han creado áreas de igualdad, se destinan recursos a igualdad, pero no hay forma de que eso se convierta en algo transversal. Un ejemplo, mi novia es urbanista y ahí se ve muy claro. A ellas, que hacen urbanismo con perspectiva de género, las llaman siempre desde el área de Igualdad, nunca desde la de Urbanismo. Son urbanistas de segunda porque son urbanistas feministas. El área de Igualdad impulsa este tipo de planes generales para un municipio, se llevan a cabo, se detecta cuáles son las zonas peligrosas para las mujeres, etc. La de Igualdad va al señor arquitecto del municipio y se ríe de ellas, no lo llevan a la práctica, no hay manera de que cada una de las áreas tengan perspectiva de género.

Entonces, ¿son medidas de cara a la galería?

De cara a la galería o entendiendo la igualdad como un tema, no entendiendo que somos el 50% de la población, que se trata de una vulneración de derechos humanos sistemática y normalizada y eso no hay manera de que lo comprendan.Para que estemos tranquilas hacen una área para mujeres, pero no hay manera de que entiendan de que las mujeres afectamos en la economía, la política y en todas las áreas.

También hay mucha condescendencia, ¿no?

Eso tiene mucho que ver con esa idea que todavía está arraigada de que no somos sujetos de derechos y se ve mucho con la ley de violencia de género. Una mujer que es víctima intenta acogerse a esta ley y es beneficiaria de ciertas ayudas, pero no se la asume como un sujeto de derechos, no se asume que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Se asume que si te han pegado, se te va a ayudar de esta manera, y ya está.

En la cuestión de la violencia machista también falta mucho por hacer en educación.

Mucho, y un tema al que hay que meter mano y que desde el movimiento feminista se lleva señalando y poniendo el foco a él es en el amor romántico, la manera en que se nos enseña a querer. Ahí tenemos un problema muy grave porque se nos enseña a querer y ser queridas de una forma muy dañina que fomenta que a día de hoy ya llevemos 45 víctimas.