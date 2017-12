Oliva ocupa por error un terreno privado en las obras de ampliación del cementerio

El Ayuntamiento de Oliva se ha visto obligado a paralizar las obras de ampliación del cementerio municipal, que prevé la construcción de 300 nuevos nichos, al detectar un grave error. Los trabajos que está llevando a cabo la empresa Ravi suponían la ocupación de varias parcelas anexas al camposanto. En principio, se creía que todas eran municipales, sin embargo, tanto los técnicos como el concejal de Planeamiento Urbanístico, Blai Peiró, se han llevado una tremenda sorpresa al descubrir que uno de estos espacios es de propiedad privada.

El asunto se conoció el pasado lunes, cuando el dueño acudió a la parcela y comprobó que en su interior se estaban llevando a cabo los trabajos. Enseguida corrió al Ayuntamiento a pedir explicaciones.

Tras revisar los expedientes, se descubrió el error. En el proyecto elaborado por los técnicos municipales, esta parcela constaba en todo momento como pública. Esta confusión, según explicó Peiró a este periódico, se debe a que en el año 2004 se abrió un expediente para la adquisición por parte del ayuntamiento que finalmente no se concluyó, por lo que la parcela siguió en manos de su propietario. Eso ocurrió, según pudo descubrir el alcalde, David González, porque en el momento en que se inició el procedimiento, el terreno tenía dos propietarios. Uno de ellos sí que aceptó la oferta pero el otro no. Así que se disgregó la parcela en dos. La administración local adquirió una de ellas pero la otra no. Sin embargo, entre los técnicos existía el convencimiento de que sí que había cambiado de manos.

La primera consecuencia de este error ha sido la paralización de las obras, cuyo coste asciende a 279.000 euros, para estudiar cómo se va a proceder a partir de ahora. Peiró señaló que el siguiente paso será la modificación del proyecto para readaptarlo a las parcelas que sí que son de titularidad pública.

Ayer, el concejal de Projecte Ciutadans Oliva informó de la situación al alcalde, David González. Ambos estuvieron de acuerdo en abrir una investigación con el objetivo de aclarar de donde parte el error que ha derivado en la ocupación irregular de una parcela privada por parte del ayuntamiento y tomar las acciones que se consideren oportunas para depurar responsabilidades.

Respecto al terreno, lo más inmediato será la retirada de todo el material de obra depositado allí. Lo siguiente será negociar con el propietario su posible compra, toda vez que, según señalaron a Levante-EMV tanto Blai Peiró como el alcalde, David González, ese terreno está calificado como dotacional público «y por lo tanto solo puede ir destinado a albergar un cementerio», lo que permite al ayuntamiento olivense poder expropiarlo.



Críticas de la oposición

Como es lógico, la reacción de los partidos de la oposición no se hicieron esperar. Desde el PSPV, la concejala Ana Morell, que destapó el caso, señaló que la situación es fruto de «una mala gestión, desidia, falta de planificación o de ser unos 'malfaeners'». Para los socialistas, «el funcionamiento actual del Ayuntamiento de Oliva «se parece más a una película del género cómico-dramático, fuera de cualquier lógica real».

Morell recordaba, además, recientes errores que también han perjudicado a los vecinos de Oliva como la pérdida de una subvención de 245.000 euros para los polígonos industriales, la de una ayuda de 148.000 euros para servicios sociales o el no poder otorgar las subvenciones de 2017 a los clubes y deportistas de élite por publicar fuera de plazo la convocatoria.

La concejala Morell acusó al alcalde de «esconderse en un despacho» y de «no tener valentía de tomar ninguna medida al respecto». Para la socialista, «es el precio que está pagando por acceder a la alcaldía sin ser la fuerza más votada».

Por su parte, desde el PP pidieron a González que «deje de tener miedo a perder el sillón» y le exigieron que «reclame responsabilidades a sus socios de gobierno, poniendo en la calle a quien corresponda».

Para los populares, la situación de las obras del cementerio son una muestra de «dejadez, desidia y falta de planificación».