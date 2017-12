El «Maricón el que no bote» ya movilizó al ayuntamiento

? No es la primera vez que el Ayuntamiento de Gandia pone en marcha una iniciativa para el respeto a los derechos del colectivo LGTBI. En 2016, el consistorio se unió a las entidades para rechazar que se cante, por parte de los falleros, el «Maricón el que no bote» porque supone una falta de respeto al colectivo . A cambio, las asociaciones y el consistorio pedían que se utilizará la frase «Borinot el que no bote», una campaña que también se llevó a cabo en el Ayuntamiento de València.