comarques i pobles oblidats per un estat radial

a la Safor i a la Marina sabem el que significa la desarticulació comarcal i intercomarcal a causa del model deficitari de transport públic que patim en el nostre dia a dia, quan anem a estudiar fora de la comarca, quan treballem lluny del poble o quan ens hem de desplaçar per qualsevol activitat que realitzem més enllà del nostre municipi.

La vertebració i connexió del territori per mitjà d'un transport públic de qualitat i accessible per a tots i totes és una necessitat polièdrica de la que deriven millores econòmiques, ambientals, socials, polítiques i culturals.

Anem a pams, un transport públic accessible i inclusiu amb preus socials segons les necessitats i les possibilitats de la població potencia el desplaçament de sectors de la població empobrits i en risc d'exclusió social, desplaçament necessari per poder pal·liar aquesta situació d'injustícia social. També amb mitjans de transport adaptats podem facilitar el desplaçament de les persones en diversitat funcional millorant la seua qualitat de vida.

Si treballem per un País Valencià curós amb la natura, on es defense i s'estime la terra, hem d'oferir un transport públic sostenible i respectuós amb el medi ambient. Les processons de vehicles que travessen cada dia els nostres pobles són una agressió a la nostra terra i a la salut dels nostres pobles.

Sense anar més lluny, si veniu a Bellreguard podeu observar la saturació extrema de trànsit a la N-332 a qualsevol hora del dia, aguditzada a les hores punta d'entrada i sortida de la feina. Saturació en benefici i a causa de l'explotació privada de l'AP-7, amb la qual del patiment i contra el benestar dels valencians i valencianes fan un negoci de beneficis desorbitats aquestes sangoneres neoliberals sense cap remordiment ni ètica empresarial i amb el vistiplau de l'Estat. Rescatem l'AP-7 per alliberar als pobles.

Pel que fa a la vessant econòmica i la viabilitat del tren de la costa, és un fet que es pot comprovar empíricament que el trajecte de València fins a Gandia és rendible. Un trajecte que realitzen centenars de persones al dia i que té mancances importants, com la via única entre Cullera i Gandia, que allarga el temps del viatge. Millorant aquestes mancances, el servei es tornaria més eficient i milloraria la rendibilitat i la qualitat del servei.

En l'àmbit polític, al País Valencià les decisions en la millora de les nostres vides estan sotmeses a l'aprovació per part d'un Estat espanyol que ens menysprea i posa els interessos privats d'empreses per sobre dels drets col·lectius de la ciutadania. Ens limita la sobirania sobre el territori i la sotmet a unes dinàmiques recentralitzadores i unes connexions radials que miren cap a l'interior de la península per poder lligar les colònies a la metròpoli per sobre de l'articulació de l'arc mediterrani que vertebraria els nostres pobles i les nostres comarques.

S'ha de facilitar la circulació i desplaçament de la ciutadania dins del País Valencià per poder garantir una vida plena i digna a la població. Hem de vertebrar les nostres comarques amb un model de transport públic inclusiu i de qualitat, sostenible i curós amb el territori, emancipador i social per garantir una vida digna als valencians i valencianes.

Necessitem un resposta col·lectiva per exigir aquest model de transport per al País Valencià. Quan ens neguen poder decidir com a poble, la mobilització és l'eina per exigir la sobirania negada. Quan ens imposen una carretera, quan ens neguen un tren, quan ens menyspreen, la protesta activa és el camí per exigir el que ens pertoca com a poble. Hui dissabte, participarem de la concentració que es realitzarà a Oliva per exigir el tren Gandia, Bellreguard, Oliva i Dénia.