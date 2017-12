últimas noticias sobre la incorrección

hace poco, una pequeña editorial española publicó una novela de la escritora japonesa Kaori Ekuni con una llamativa banda publicitaria que la presentaba como «la Murakami femenina». No fue una gran idea. La editorial había querido elogiar a Ekuni comparándola con su colega, compatriota y premio Nobel de Literatura, pero incurrió en una grave incorrección política, una torpeza de androcentrismo o sexismo lingüístico que las redes se apresuraron a triturar.

También la semana pasada el director de cine Álex de la Iglesia, en plena campaña promocional de su nueva película, deslizó un comentario sobre las «señoras mayores», fuera de la onda de la actualidad, según él, que mereció la reprobación de Elvira Lindo, porque las señoras mayores, incapaces de pensar por sí mismas, necesitaban urgentemente una emisaria que exigiera una retractación. La logró.

Pero la gran incorrección política del mes ha sido la protagonizada por Jordi Borrell, que en Twitter se refirió a los «esfínteres dilatados» del socialista Miquel Iceta, al que también calificó de «ser repugnante», comentarios que precipitaron su renuncia al cargo de director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología en la UB tras pedir disculpas y declarar que no era homófobo. Por supuesto, ni la dimisión de Borrell en un país en el que solo dimiten los tontos, ni el reconocimiento público de la culpa, ni que Twitter sea el lugar natural para soltar memeces y armar gresca (o como decía Umberto Eco, lo más parecido al bar de la esquina) lograron aplacar la sed de justicia y la santa ira: colectivos LGTB exigieron que se apartase a Borrell de la docencia, el ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú le despojó del título de embajador de la localidad, los partidos mostraron su repulsa, la Universidad estudió tomar medidas contra el profesor por su comportamiento y una memoriosa exalumna recordó sus comentarios de dudoso gusto in illo tempore. La Fiscalía de Barcelona también abrió diligencias en busca de posibles delitos de odio, no fuese a quedar rezagada en tan virtuosa romería.

Hoy, la posibilidad de ser críticos sin dejar de ser tolerantes parece estar más allá de la inteligencia o del temperamento de los apóstoles de la corrección política, que no descansan hasta señalar la magnitud de las tragedias, por nimias o estúpidas que sean, con frecuencia cosechadas (y replicadas) en Twitter. Así, los nuevos puritanos juzgan a una pequeña editorial exclusivamente por su involuntaria transgresión sexista, sin tener en cuenta sus méritos culturales, y lo mismo sucede con Álex de la Iglesia, de quien importa más un comentario casual elevado a categoría de escándalo público que la calidad de su próximo filme. De Borrell tampoco importan ni su currículo ni su competencia profesional, sino sus pifias y groserías en las redes, donde la basura permanece siempre a flote para solaz de coprófagos, mirones y censores vocacionales.

Porque en esto será mejor no equivocarse: esa permanente situación de alerta moral no la crean los incontables reos de incorrección política sino la progresiva aceptación social de una mentalidad destinada a fomentar la delación, el agravio y el rastreo de expresiones y actos presuntamente intolerables para los que exige un rigor tan desmesurado como ridículo. La idea de que todo debe concernirnos (desde la presentación «incorrecta» de un libro hasta la sexualidad y el honor de un político) y exige un escrutinio moral o un juicio, es igualmente absurda. Como lo es asociar la palabra «odio», digna de mejores causas, a las gilipolleces de Twitter. Quien advierta en la faja publicitaria de una novela un posible caso de sexismo debería avisar a la editorial; quien crea que un comentario ofende a las señoras mayores quizás haría bien en aguantarse antes de correr a amparar a colectivos más o menos imaginarios; y quien piense que a Iceta se le ha ofendido gravemente, tal vez no se equivocase al pensar que, después de todo, el honor de un político, como su sexualidad, son asuntos privados que debe gestionar el interesado. De lo contrario, a este paso no se salvará ni el apuntador. Es lo más probable?