Un ayuntamiento de consenso

Corren tiempos extraños en política. A cualquier nivel, los enfrentamientos entre las diferentes fuerzas son constantes y llegar a acuerdos entre partidos que se sientan en bandos contrarios en los plenos o los parlamentos, casi una utopía. Por eso, resulta aún más raro que haya un consistorio como el de Benifairó de la Valldigna, donde el Gobierno local, de Compromís, haya logrado la unanimidad a la hora de aprobar sus cuentas. Pero no solo lo ha conseguido en una ocasión, sino hasta en tres, lo que significa que, en esta pequeña localidad de la Valldigna los tres presupuestos de lo que va de legislatura han salido adelante con consenso.

El pasado martes tuvo lugar en el pleno en el que se dio curso a los presupuestos municipales del 2018 con el apoyo de los tres ediles de Compromís (gobierno), los tres del PSPV, los dos del PP y el único que tiene EUPV. El alcalde, Josep Antoni Alberola, a través de Levante-EMV, agradecía ayer «la actitud de los grupos del ayuntamiento, especialmente de la oposición», ya que, con esa postura «están mirando más por el bien de los ciudadanos, que es al final lo que importa», explicaba.

La clave para conseguir que los grupos de la oposición se alineen con el Ejecutivo local para sacar las cuentas adelante con consenso está en «hacerles partícipes», es decir, que el documento se trabaje de forma conjunta por parte de todos los concejales antes de pasar por el pleno. «La idea no es pactar con un partido para que vote los presupuestos y ya está. Si se hacen las cosas así, hay personas que no se sienten partícipes de las cuentas y esa no es la idea», explicaba Alberola. Por eso, cuando el gobierno elabora el borrador de los presupuestos, «lo pasamos a todos los concejales de todos los grupos para que lo analicen. Luego nos sentamos en una mesa y no nos levantamos de ella hasta que no llegamos a un consenso».

La predisposición, por tanto, es total por parte de todos los grupos municipales. «Al final se trata de que todos se sientan cómodos con el documento que va a regir las políticas para los vecinos».

Las cuentas de 2018 cuentan con un montante de 1,9 millones de euros e incluyen dos importantes partidas, una de 300.000 euros para la construcción del nuevo cementerio y otra de 100.000 para la reforma de la plaza del Pi.

Respecto al camposanto, se trata de una obra «necesaria», en tanto que el actual no tiene capacidad de ampliación y solo quedan nichos para un año y medio. La nueva instalación se situará en una zona alejada del casco urbano, junto al paraje conocido como «l'ermita» «Es el único lugar donde, según el PGOU lo podemos construir», explicaba el alcalde, que reconocía que «al equipo de gobierno no le gusta la ubicación».

La plaza del Pi, por su parte, se convertirá en un espacio que da más protagonismo al peatón. Se elimina la zona de aparcamiento y se deshabilita el carril de entrada al municipio, lo que busca descongestionar el tráfico en ese punto. Así, el espacio junto a la «escoleta» y el colegio, solo será vía de salida del municipio. El diseño lo eligieron los vecinos.