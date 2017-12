Gandia construirá una pasarela peatonal para unir el Castell de Bairen con la ciudad

Acercar el castillo de Bairen a la ciudad y mejorar, por tanto, la visitabilidad de este histórico espacio. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Gandia ha proyectado la construcción de una pasarela, dirigida tanto a peatones como ciclistas, que una el camino de acceso a este espacio, ubicado en el Pla Gran, con la ciudad, sorteando nada menos que la N-332.

La infraestructura, que será de madera y hierro, a semejanza de los pasillos de fauna que se encuentran en muchas carreteras sobre todo del norte de España, partirá del polígono Alcodar, concretamente de la zona próxima al parque de bomberos, hasta la falda de la montaña en cuyo pico se encuentra la fortificación, que data de entre los siglos X y XI.

Este paso elevado supone un proyecto muy importante, en tanto que necesitará permisos de Carreteras del Estado para poder sortear la N-332, la vía que aleja este castillo de Gandia. Actualmente solo se puede acceder a la construcción desde Beniopa, lo que rompe con el itinerario verde para senderistas que propone el consistorio dentro de la Xarxa d'Infraestructures Verdes de Gandia (Xivega). El concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavi Ròdenas, lo tachó ayer, de hecho, como «punto negro» en este itinerario.

Para sufragar la construcción de esta pasarela aérea, el Ayuntamiento ha solicitado una ayuda de 200.000 euros a la Generalitat dentro de los fondos europeos Feder. Si el Consell concede esta subvención, Gandia la completaría con otros 200.000 euros más.

Esos 400.000 euros no irán íntegramente a la construcción de la pasarela, sino que también se destinarán a la rehabilitación de una parte del castillo y la creación del Centre d'Intepretació Arqueològica de Bayrén, donde se dará a conocer la historia de la que es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad.

Además de esta subvención, el Ayuntamiento de Gandia ha solicitado, también al Consell y con cargo a los fondos Feder, otra ayuda de 50.000 euros, que servirán para la rehabilitación del Morabito de Marxuquera, que con otra aportación de 50.000 euros por parte del propio consistorio, servirá para crear en este monumento el Centre d'Interpretació de la Falconera.

Todo esto fue aprobado ayer en Junta de Gobierno y presentado por el portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, y el concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavi Ròdenas.

El edil señaló que esta obra supondrá la consecución de la conexión de la playa con el castillo.

«Acabamos el año en la misma línea que hemos llevado durante todo el 2017: Trabajar por la ciudadanía y, dado el Plan de Ajuste, buscar los recursos en cualquier administración para mejorar Gandia», señalaba el portavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto. Para el edil, los acuerdos alcanzados para solicitar las ayudas al Consell suponen «hacer valer dos piezas fundamentales de nuestro patrimonio histórico».

Ròdenas, por su parte, recordó que los proyectos susceptibles de recibir esta subvención deben tener un carácter turístico «y, por tanto, repercutirán económicamente en la ciudad. Estamos en un momento clave, fruto del trabajo de dos años de planificación y diseño de la ciudad, sus servicios, pensado a medio plazo», apuntaba.

Ròdenas reconoció que el Gobierno local no contempla quedarse fuera de las ayudas y apuntó que si no consiguiera el dinero lo más probable es que con la sola aportación del ayuntamiento (200.000 euros) resultaría «muy difícil» construir la pasarela entre el polígono y el castillo. «Es una situación que no nos hemos planteado», apuntó.