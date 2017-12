Las Fallas logran una ayuda para aliviar su situación y poder pagar el IBI

In extremis y tras varios días de mucha incertidumbre, y sobre todo de mucho trabajo por parte del presidente, Telmo Gadea, y su equipo, pero la Federació de Falles de Gandia ve un cómo llega un poco de luz a su complicada situación económica. Si todo ocurre como tiene que pasar, podrán hacer frente a los casi 50.000 euros que el ayuntamiento les reclama en concepto de IBI del Museu Faller de los cuatro últimos años y, además, organizarse las cuentas para también pagar el de 2018.

Será posible si puede cobrar una subvención de 37.000 euros que la Generalitat ha otorgado al colectivo para sufragar gastos de los actos del décimo aniversario del Museu Faller. Ese dinero permitiría aliviar la situación económica de la entidad, que ya podría, por tanto, liberar parte de su presupuesto para pagar el impuesto que grava su principal propiedad.

La orden firmada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, es del pasado 23 de diciembre y los miembros de la Federació de Falles tenían hasta hoy por la mañana para dar su conformidad y presentar toda la documentación necesaria para poder recibir la subvención directa, que sale de una partida de un millón de euros de la que dispone el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para otorgar ayudas especiales como esta.

Las complicaciones que han tenido que sortear en las últimas jornadas desde el colectivo fallero no han sido pocas. Primero se han visto en la tesitura de que ese dinero no se puede destinar a pagar el IBI, ya que la legislación en materia de subvenciones no contempla ayudas para cubrir impuestos.

Por otra parte estaba la obligación de la FdF de presentar facturas ya pagadas en unos pocos días (la orden salió el 23 de diciembre y el plazo era hasta hoy, 29), algo que resultaba casi inviable. Por momentos, el nerviosismo se instaló en el colectivo festivo, que daba por perdida la ayuda y veía cómo se ahogaba el futuro de la Junta, pese a tres intensos días de trabajo recopilando documentación.

Negociaciones políticas entre el ayuntamiento y la Generalitat lograron desbloquear la situación y parece que se está más cerca de llegar a un acuerdo para encajar la situación de la FdF en los requisitos de la orden del Consell.

José Manuel Prieto, concejal de Fallas, aseguraba que «de ningún modo la FdF va a perder la subvención, porque queda la opción de prorrogar la presentación de documentación de justificación» más allá de hoy.

En la Junta siguen siendo cautos y no quieren lanzar campanas al vuelo hasta que se confirme que los técnicos de la Generalitat darán por válidos los conceptos que presentarán para poder ingresar dicha ayuda.

De no recibir tal inyección de dinero, la Federació de Falles quedaría en una situación límite, en tanto que los 50.000 euros de IBI atrasado hipotecarían el futuro de los presupuestos del ente.