El Festivern ja crema a Tavernes

Ahir dijous i durant tota la jornada de hui divendres, milers de persones arribaran a les distintes zones habilitades en el casc urbà de la ciutat per preparar els llocs on viuran fins el pròxim 1 de gener, quan, de matinada, es donarà per tancat l'event. Estos dies també s'aprofiten per part dels 'festiverners' per compartir amb els grups que tenen a les tendes adjacents moments d'esbarjó o per entonar alguna cançó junts.

Si hi ha alguna cosa que defineix aquest event musical és la familiaritat que existeix entre els acampats, principalment a la zona de Marjaletes. La difusió del Festival arreu de les xarxes socials és un dels elements que el defineix, com assenyalava ahir a Levante-EMV Àlex Abad, vingut des de Girona, qui parla del «bon rollo que hi ha entre nosaltres; Som com una gran família». Per la seua banda, Miguel Ángel, des de València, apuntava que «és un festival únic, fet a al nostra terra i que té una familiaritat i acollida per part dels ciutadans de Tavernes excepcional». Des de Pedreguer, Anna, comenta que «és un event amb un gran cartell musical, és molt divertit i té un munt d'activitats que el fan diferent al la resta dels que assistim».

Els hi ha qui arriben al Festivern per primera vegada, com ara Borja, qui comenta que «la música i l'ambient de camaraderia és el que m'ha fet decidir-me per vindre a Tavernes per primera vegada».

Però a la zona d'acampada no hi ha solament aquells que estan lluny de les seues cases. Són molts els joves de Tavernes que volen impregnar-se de l'ambient del Festivern i no dubten a instalar les seues tendes i passar uns dies a l'aire lliure com uns 'festiverners' més, això sí, amb l'avantatge d'estar prop de casa. També són molts els veïns de la localitat que demostren la seua hospitalitat amb els joves que acudeixen al Festivern i els ofereixen les seues cases per descansar, refugiar-se del fred i inclús menjar.



Contra la violència masclista

En el marc del Festivern, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tavernes ha programat dos activitats de conscienciació contra la violència masclista. S'emmarquen en la campanya #noésNo, que el consistori ha dut a terme durant tot l'any i que ara reforça durant el Festivern. Totes les activitats pretenen incidir en el missatge d'igualtat de gènere entre el públic més jove.

Així, hui divendres està prevista una taula de conscienciació per la igualtat a les 10 hores, a la zona d'acampada de Marjaletes. Posteriorment, a les 12 hores, a la Plaça Major, hi haurà un taller de rap per la igualtat de gènere.

Finalment, durant els dies del Festivern, l'organització del festival posa a disposició dels assistents un punt violeta d'informació i suport on psicòlegs i personal especialitzat facilitaran informació al respecte.



El PP demana més reciclatge

Per la seua banda, el Partit Popular de Tavernes ha instat al Govern de Compromís a que demane a l'empresa organitzadora del Festivern la instal·lació de més papereres de reciclatge. Els populars denuncien que l'Ajuntament no promou suficientment la separació de residus, el que «genera un sobrecost en neteja que paguem tots els veïns dels nostres impostos», assenyala la portaveu, Eva Palomares.