la llarga factura de la festa

s'ha acabat la festa per a Gandia, ara toca pagar les factures». Amb aquesta lapidària frase va rebre el Secretari d'Estat d'Hisenda a l'Alcaldessa, Diana Morant, i la Vicealcaldessa, Lorena Milvaques, en Madrid, les primeres setmanes d'aquesta legislatura. Des d'aleshores cap ací, el govern i la ciutadania de Gandia ens hem apretat el cinturó per poder evitar la fallida tècnica de la ciutat, negociant amb els bancs i estalviant-nos desenes de milions d'euros en interessos, pagant als proveïdors de l'ajuntament que feia anys que no cobraven i tancant la cova d'Ali Babà que era IPG, sense deixar ni un sol euro de deute. Tot açò per veure si en algun moment, a mitjà termini, Gandia pot tornar a tindre una situació econòmica normal.

Aquest relat que ara sembla senzill ha suposat un gran esforç per a la ciutadania, que ha vist com s'apujaven els seus impostos, però hui dia podem dir que la ressaca dels governs d' Orengo-Mut (PSOE-Plataforma de Gandia, ara Cs) i Torró (PP per si algú no ho recorda) està a punt d'acabar-se. Encara ens queden anys de vaques flaques, però els pilars del bon fer estan posats. S'han acabat els projectes d'obres faraòniques, els arquitectes de renom que cobraven 500.000 euros per una maqueta, els creuers per anar a Roma amb diners públics que mai vam saber el que va costar i les idees de «bombero» (amb perdó per als bombers) que van farcir l'etapa del PP, com van ser els Maremgnums, bous, Julio Iglésias?any, platges temàtiques, lloguers de discoteques, camps de golf, ciutats agroalimentàries, Gandia Shore, etc... que ens van fer perdre fins i tot les espardenyes, a més de la vergonya.

Però quina és la meua sorpresa quan ara que estan les coses en el bon camí, resulta que l'Autoridad Independiente de Resposabilidad Fiscal, ARIEF, ens diu que devem molts diners (listos aquests tios de Madrid) i posa l'espasa de Dàmocles de la intervenció del Ministerio de Hacienda damunt de la nostra ciutat, tot açò adornat amb la cirereta del Sr. Guillermo Barber i el PP local, que sembla que no recorden que estem així per culpa seua i que quan estaven en el govern amb majoria absoluta van incrementar en més de 100 milions d'euros el deute municipal, no van ser capaços de tancar cap acord amb el Ministerio de Hacienda de Montoro, del seu partit, ni aprovar un pressupost legal en tota la legislatura.

En Compromís hem estat partícips del canvi a la Generalitat, a la Diputació de València i a l'Ajuntament de Gandia portant el trellat on no deuria haver faltat mai i tornant l'orgull a la gent per ser valencià i de Gandia. Per això, senyors del PP, amb aquest bagatge poques lliçons poden donar-nos i als seus companys de Madrid algú hauria de fer-los pagar part de la factura, perquè si hagueren fet la seua feina quan tocava, parant la festa abans del coma etílic a què va portar Gandia el PP de Torró, ara no tindríem tantes factures per pagar.