Fitz y Pope, los jugadores más determinantes de la primera vuelta

El domingo en Benidorm debutará en la Liga EBA 2017-2018 tras pasarse tres meses y medio en el dique seco por una lesión en su pie izquierdo que se produjo en un encuentro de pretemporada.

A sus 24 años, Carlos Gil lleva desde los seis en las filas del club de baloncesto de Gandia con sus distintas denominaciones, desde benjamín hasta senior, excepto una temporada en la que se marchó a Quintanar de la Liga EBA. El escolta formado en la cantera local fue uno de los protagonistas del último ascenso a la LEB Plata aunque en la campaña siguiente sufrió el descenso.

Usted será la gran novedad de Hispagan en la reanudación de la Liga EBA tras las vacaciones de invierno, ¿cómo se siente? ¿cuántas ganas tiene de jugar? ¿cómo cree que será su reaparición?

Me siento feliz porque nunca había estado tanto tiempo sin jugar y ahora estoy con muchísimas ganas de volver para ayudar al equipo. Creo que mi regreso va a ser positivo para el grupo, como ya lo esta siendo, porque conmigo somos uno más para trabajar diariamente y porque me encanta jugar con este equipo. Puedo aprender de la experiencia de algunos y a la vez puedo dar consejos a los jovenes y eso resulta muy enriquecedor.

¿No se siente extraño por haber vivido una situación anómala con su lesión?

Si, la situación ha sido bastante extraña, ya que he pasado por varios diagnósticos diferentes y ha costado casi dos meses y medio averiguar cual era el problema en mi dedo gordo del pie izquierdo. Algo no muy normal la verdad.

¿Que ha hecho durante todo este tiempo? ¿Podía entrenar? ¿Ha visto todos los partidos?

Pues han habido varias fases de recuperación en las cuales he ido haciendo cada vez más cosas. Las primeras cuatro semanas fueron bastante raras, ya que venía de estar en una buena forma, estábamos en un momento de mucha carga de trabajo y sabía que todo ese esfuerzo se iba a perder por la lesión. He ido a ver cada entrenamiento menos unas semanas que estuve de reposo absoluto a la vista de que no me diagnosticaban nada claro y el dolor era muy fuerte y seguía ahí. A medida que he ido evolucionando he estado haciendo trabajo personalizado que me han mandado nuestro preparador físico, Dani Orengo, y la fisio, Nuria Sanfélix, a nivel articular para intentar fortalecer la zona dañada. He visto todos los partidos con muchos nervios por no poder ayudar al equipo, pero disfrutando también de verlos jugar.

¿Que pensaba cuando estaba en el dique seco y veía a sus compañeros ganar como si no notaran su ausencia ni la de Simeón?

Estaba encantado de ver la progresión de los jóvenes y el nivel que están dando nuestros referentes es un gustazo. Puede haber otro tipo de personas que lo vean negativo, egoístamente, pero para mi es un gustazo y se que en cuanto juegue para mi va a ser más fácil y la progresión general sera más rápida.

¿Cómo valora la trayectoria del equipo en la primera vuelta?

Casi perfecta, salvo la derrota en València donde fuimos inferiores y no jugamos nuestro mejor baloncesto. A partir de ahí he visto una progresión brutal culminada con el partidazo en Murcia, tanto ofensiva como defensivamente, y que nos dio la victoria para acabar el año líderes en solitario.

¿El objetivo es, de nuevo, el ascenso a la LEB Plata?

Por supuesto, sin ninguna duda.