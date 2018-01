L'IES Gabriel Ciscar d'Oliva participa en dos programes de mobilitat europea

L'Institut d'Educació Secundària Gabriel Ciscar d'Oliva ha escollit l'alumnat que participarà en el desenvolupament de 33 dies de formació i pràctiques en empreses de França i Alemanya.



Aina Cervera Navarro, Laura Fresneda Valls i Judit Parra Mena són les alumnes seleccionades del Cicle Mitjà de Gestió Administrativa que aniran a la localitat de Saint Germain en Laye, en França. Lluís Sempere Gosp i Joan Tomás Sánchez, alumnes del cicle mitjà de Mecanitzat, es desplaçaran a la ciutat d'Offenburg, en Alemanya.

El projecte també inclou quatre mobilitats per a personal docent del mateix institut. Dues per a acompanyants, atés que hi ha alumnat que és menor d'edat, i altres dues de «Job shadowing» que pretén donar a conéixer entre els professor altres sistemes educatius de l'àmbit de la Formació Professional que s'apliquen en els països europeus.

Amb aquest projecte l'alumnat dels cicles de Grau Mitjà del Gabriel Ciscar tindrà la possibilitat d'ampliar les seues capacitats i habilitats professionals i, al mateix temps, millorar les seues competències lingüístiques.

Per al cas dels estudiants de Gestió Administrativa, la formació es desenvoluparà a través de l'Institut Saint Thomas de Villeneuve de Saint Germain en Laye i algunes empreses concertades amb aquest centre per fer les pràctiques. Per als dels de Mecanitzat, a través del centre alemany Gerblich-Technische-Schule d'Offenburg i les empreses amb les quals té conveni.