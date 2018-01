estan preparats per a governar?

després de l'ensurt que ens donà l'altre dia el Sr. Montoro i el PP de Madrid quan ens digué que anaven a pujar-nos els valors cadastrals de Gandia un 4%, cosa que no afecta només a l'IBI, sinó a la renda, a patrimoni, successions, etc, ara es despenja el Sr. Víctor Soler i el PP de Gandia dient que volen que baixem l'IBI un 25%.

Quan ho vaig sentir no m'ho acabava de creure, podrien posar-se d'acord i deixar de fer el ridícul, però sembla que per a alguns la política i la gestió dels diners públics sempre ha estat un assumpte de veure qui la diu més grossa, el que ara s'anomena «populisme» i que tota la vida han practicat els polítics sense idees o que no volen assumir la realitat, com sembla que vol tornar a fer el PP del Sr. Soler. Ja està bé que el PP de Madrid ens ofegue i el de Gandia ens avergonisca.

Ja sabem massa bé com gestiona el PP els diners de la ciutat i quan ara proposen baixar l'IBI, caldria recordar-li que a la legislatura passada, el PP, a pesar del famós «Coste Cero» de Torró, va pujar l'IBI un 21% i l'impost de vehicles de tracció mecànica un 25% per als cotxes i un 95% per a ciclomotors i motocicletes fins a 125 cc., no per imposició del Ministeri, o per arreglar la situació econòmica de Gandia, que ja no era boiant després del pas d' Orengo i Mut, sinó tot al contrari, per a gastar a mans plenes, i no tenint-ne prou, van deixar de pagar els préstecs de l'ajuntament amb els bancs (seran antisistema?) i no aconseguiren aprovar ni un sol pressupost legal en quatre anys de majoria absoluta. Que grans gestors!

Ara, després de molts esforços per posar a Gandia altra vegada en la senda de la supervivència econòmica, sembla que al PP de Madrid li sente mal que els governs del canvi vagen traient del clot ajuntaments com Gandia. Sembla que hem de tornar a pagar els plats trencats d'altres, perquè l'Ajuntament i la ciutadania de Gandia han fet els seus deures i la ciutat per primera vegada en molts anys té uns comptes legals, auditats i que ens trauran de la fallida econòmica.

No sé si el Sr. Montoro sap que, per imposició seua, Gandia és una de les que té els impostos més alts de tot el País Valencià, ni tampoc crec que li importe molt, però els ciutadans de Gandia no es mereixen un nou catrastràs, ni un nou augment dels impostos. Es mereixen començar a veure els fruits de dos anys de dura tasca, es mereixen veure una baixada dels impostos sensata, que puguem assumir, i que no ens torne a la senda del destrellat i la ruïna, com la que planteja la Vicealcaldessa Lorena Milvaques i el govern de la ciutat.

Per això quan els gurús locals de la dreta parlen d'abaixar un 25% els impostos jo em pregunte, estes persones encara creuen estar preparades per a governar Gandia?