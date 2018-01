Sense excuses per no dansar

L´Ajuntament de Gandia, amb tres associacions de dansa popular valenciana, ha decidit reivindicar esta tradició perquè no es perda. Com van fer molts ajuntaments catalans amb les sardenes, a partir d´ara cada últim dissabte de mes, d´11.30 a 13 hores, es farà a la plaça del Rei Jaume I un taller lliure, gratuït i sense inscripció prèvia per aprendre´n.

Encara que són moltes les associacions dedicades a recuperar l´art de la dansa popular valenciana, la realitat és que cada dia baixa el número de persones que sap moure´s al ritme d´aquelles músiques seculars que, fins fa unes dècades, eren el centre de quasi totes les celebracions tradicionals.

Precisament per evitar que eixa part de la cultura es perda, i coincidint amb la Capitalitat Cultural Valenciana, l´Ajuntament de Gandia i tres associacions de danses han anunciat una proposta que recorda molt a la que, durant dècades, es va fer a Catalunya per estendre entre la població els compassos de la tradicional sardana.

A partir d´ara, dada últim dissabte de mes, començant per este 27 de gener, un grup de persones ensenyarà a tots els que vulguen l´art de la dansa popular. Serà a la plaça del Rei Jaume I, en horari d´11 a 13. L´activitat és del tot gratuïta i sense inscripció prèvia.

Aprendre la dansa al mig del carrer és una iniciativa sorgida del Grup de Danses Roda i Volta de Gandia en la que també hi participaran els grups de danses dels centres de convivència de Corea i de Roís de Corella.

Segons van explicar ahir Maria Quintanilla i Maria Rodríguez, la intenció es «incentivar» esta tradició que corre el risc de desaparéixer i contribuir a que puguen formar-se nous grups de dansa en la ciutat i en tota la comarca. Però també es busca compartir les sensacions de l´art de moure´s al ritme de la música de la dolçaina, el tabalet i els altres instruments tradicionals valencians.

«La vida són estonetes felices i alegres», va dir Maria Rodríguez, que va explicar que, per participar en les dansades que es faran els dissabtes a la cèntrica plaça del Rei Jaume I no hi ha que anar amb vestits tradicionals, sinó de carrer. «Es fa excercici, coneixes a gent i t´ho passes molt bé», afegia Maria Quintanilla sobre este taller a l´aire lliure dirigit a persones de totes les edats, recordant que eixa activitat, especialment en persones majors, també contribuïx a mantindre despert el cervell.

El regidor de Cultura de Gandia, Joan Muñoz, va agrair l´interés del Grup Roda i Volta per posar en marxa esta iniciativa cultural i va expressar el seu desig de que altres associacions es puguen afegir en el cas de que siguen moltes les persones que responguen a la crida per dansar.

Tots van convidar a la ciutadania a participar d´esta iniciativa «que que enganxa, que representarà un nou atractiu per a la ciutat i que va acompanyada de música en directe de dolçaina i tabalet».