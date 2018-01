per què burlar-se de la participació ciutadana?

És període de canvi. Alguns municipis ja ho van entendre, o estan actualment fent-ho, però malauradament a Oliva no.

Llegia fa un temps que la participació ciutadana no és una prebenda política, sinó un regal de la ciutadania, però jo afegiria que és una necessitat dels polítics, i que hem d'assumir. Un quan governa ha d'escoltar al ciutadà, fer-lo partícip, perquè governa per i amb ells, també perquè millorarà qualsevol plantejament en major participació, o crearà projectes que un no tenia capacitat de plasmar, o inclús farà que tot un municipi senta que forma part de les decisions del mateix, o encara més, aquells polítics que cobren salari, ix de les butxaques de tots els habitants d'on governa, per tant reitere, cal governar per i amb la ciutadania.

A Oliva, no sols sembla que no acabem d'entendre-ho, sinó que ens burlem d'aquest mecanisme clau en la democràcia, i que s'ha de reconèixer no fa massa s'ha posat damunt l'eix polític, però encara que tard, s'ha de posar en marxa.

I exemples n'hi ha massa d'aquesta actitud que encapçala l'Alcalde, David González, com a màxim responsable de l'equip de Govern, i Yolanda Pastor, com a regidora delegada de Participació Ciutadana, però també s'ha de reconéixer que sembla que ningun membre del Govern entén la participació del ciutadà com un mecanisme necessari i innegociable.

Parlem de la inversió de 600.000 euros al Barri de Sant Francesc, paradigma del Govern oliver. Decideixen de forma unilateral invertir aquesta quantia en remodelar el carrer Comte d'Oliva. Després de l'adjudicació de l'obra (ja no hi havia marxa enrere) es reuneixen en els ciutadans per explicar-ho. Això no és participació de la ciutadania, és informar a la ciutadania, perquè qualsevol aportació d'un projecte per al barri amb aquesta important quantia, ja no podia realitzar-se. Una vegada finalitzat aquesta obra (enfonsament del paviment inclòs), comencen els problemes al comerç de la zona o el tràfic d'autovia al Carrer Niño (realment perillós) o el ridícul parc per als xiquets (que no vagen massa que no caben) o el laberíntic caos de les direccions al barri (passant olímpicament dels informes de la policia).

Però encara som capaços de burlar-nos més del ciutadà i els reunim el 26 de setembre per escoltar-los i donar-los una solució (trasvassament de micròfon inclòs entre alcalde i regidor per no assumir responsabilitats), i fins hui... els veïns esperen resposta de l'alcaldia, però com diuen al poble, «que esperen sentats, que va per a llarg».

Altres actuacions necessàries per a la participació del veïnat: el Pacte Cívic. Cal portar-lo a terme, coordinat per la regidora de Participació Ciutadana, la senyora Pastor, per implicar a la ciutadania en els comportaments d'Oliva. I pose un exemple: la brutícia a Oliva. Tots tenim part de culpa. Per una banda el Govern, que sembla no ho veu (encara està el nou contracte per dur a terme, i així portem tota la legislatura), a banda del «pasotisme», encara que comprensiu, perquè si creuen que tot està net, no cal posar solucions, perquè creuen no hi ha problema. Però també el problema el tenim en l'incivisme, i pense que hi ha dos solucions compartides, l'educació i l'element coactiu (denuncies de la policia), i la primera pot aplegar a través d'un Pacte Cívic que realitzen i pacten tots els ciutadans (i les associacions) i ens servirà per conèixer els nostres drets i obligacions, les conseqüències de les nostres accions, i per participar del projecte (quan un sap que forma part del projecte, el respecta més).

I això que en el pacte entre les 4 forces del Govern plantejava moltes i bones iniciatives, però la gran majoria no s'han fet: Escó ciutadà, consells de barri, consell de Gent Gran, audiències públiques abans de decisions en termes transcendents, abolir el silenci administratiu, estudi de la creació d'una emissora de ràdio... Heu vist alguna d'aquestes coses? Més bé tot el contrari. Hem fet una espècie de Referèndum per on ubicar el pipican d'animal, que sí, són necessaris, i inclús està bé preguntar-ho, però dintre d'una participació real, o és que sols volem saber l'opinió del ciutadà per aquest tema? I la resta? O també les crítiques d'alguns membres del Govern a les opinions i grups de xarxes socials que el que intenten es defensar i millorar Oliva.

Reitere, el Govern a Oliva no sols no es creu la Participació de la ciutadania, sinó que es burla d'ella, i reitere, aniríem molt millor, perquè tampoc és massa difícil millorar l'actual situació a Oliva.